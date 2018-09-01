0553 313 94 23

Erdoğan'dan Kırgızistan ziyareti öncesi jest

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda katıldığı törende diploma alan iki Kırgız teğmeni bugün yapacağı Kırgızistan ziyareti dolayısıyla uçağına davet etti. Teğmenler Sherali Marasulov ile Akshol Nursulanbekoğlu,Erdoğan ile birlikte Kırgızistan'a gidecek.

01 Eylül 2018 Cumartesi 10:44
Erdoğan'dan Kırgızistan ziyareti öncesi jest

Milli Savunma Üniversitesine bağlı harp okullarından mezun olan teğmenler önceki gün Kara Harp Okulu'ndaki törenle diplomalarını aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da diploma dağıttığı törende, yabancı ülkelerden gelen 80 "misafir askeri personel" de harp okullarından mezun oldu. 

Söz konusu personelin arasında Kırgız iki öğrencinin de olduğunu öğrenen Erdoğan, Kırgız teğmenleri bugün yapacağı Kırgızistan ziyareti kapsamında, ülkelerine götürmek için uçağına davet etti. Teğmenler Sherali Marasulov ile Akshol Nursulanbekoğlu bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kırgızistan'a gidecek.

Hava Savunma Teğmen Nursulanbekoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 sene önce geldiği Kara Harp Okulundan teğmen olarak mezun olmanın gururunu yaşadığını belirtti.

Söz konusu süreçte çok kaliteli eğitim aldıklarını vurgulayan Nursulanbekoğlu, "Kırgızistan'a giderek askerleri iyi yetiştirip, iyi bir subay olma konusunda kendimi şu anda çok hazır hissediyorum." diye konuştu.

Eğitimine tatilin ardından sınıf okulunda devam edeceğini dile getiren Nursulanbekoğlu, "Burada kaldığım sürece Türklerin çok misafirperver olduğunu, can dostu olmaya her daim hazır olduğunu gördüm. Burada kendimi misafir olarak hissetmedim, kendimi buranın bir evladı, subayı gibi hissediyorum. Komutanlarımız, arkadaşlarımız bize çok yakın davrandı. Komutanlarımız bizi evlatları gibi görüyordu. Bunların hiç unutmayacağım." ifadelerini kullandı.

Diploma töreni sonrasında bir sürpriz de yaşadıklarını ifade eden Nursulanbekoğlu, şunları söyledi:

 "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kırgızistan'a giderken bizi de uçağına almak istediğini öğrendik. Tabur komutanımız geldi, tören sonrasında bize bunu söyledi. Bunu duyunca çok heyecanlandım. Böyle bir şey herkese nasip olmaz. Çok gurur duydum, mutlu oldum. 30 Ağustos'ta bize bir hediye oldu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bizi yanında götürmesi bizim ve ailemiz için gurur, onur verici bir durum."

Tank Teğmen Sherali Marasulov da söz konusu haberi tabur komutanından öğrendiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerini davet ettiğini duyunca çok mutlu olduğunu dile getiren Marasulov, "Davetten gururlandım, sevindim. Bundan dolayı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ederim, şükranlarımızı iletiyorum." dedi.

Kırgızistan'da geçireceği tatilin ardından yeniden Türkiye'ye gelerek sınıf okulunda eğitim alacağını anlatan Marasulov, "Burada aldığımız eğitimlerin ardından Kırgızistan'daki askerleri eğitecek ve ülkemize hizmet edeceğiz." dedi.

ERDOĞAN'IN KIRGIZİSTAN ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Kırgızistan'ı ziyaret ediyor.

Başkan Erdoğan, Kırgızistan ziyareti kapsamında Bişkek'te Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bulunacak, Türkiye-Kırgızistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin dördüncü toplantısı da gerçekleştirilecek.

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 10:44
  1. Milli Savunma Üniversitesi
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Kara Harp Okulu
  4. Kırgızistan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trakya'da emanet alımla 60 bin ton ayçiçeği alınacak
    1. Trakya'da emanet alımla 60 bin ton..
    2. Bursa’da azılı otomobil hırsızları..
    3. Eylül dönüşüm ayı olacak
    4. Balıkesir TOKİ başvuru şartları 2018
    5. KYK kredinin bursa dönüşmesi için..
    6. Kemal Kılıçdaroğlu, Dünya Barış..
    7. Türkiye ile Çin arasında bir ilk!..
    8. Başkan Erdoğan, Kırgızistan'a gitti
    9. Türk Telekom’a 7 ödül birden
    10. TOKİ’nin 6 bin TL peşinat kampanyasına..
    11. Bekir Pakdemirli: Balıkçılarımız yakın..
    12. KYK tarafından öncelikli olarak burs..
    13. Erdoğan'dan Kırgızistan ziyareti..
    14. Balıkesir'de FETÖ şüphelileri..
    15. Fazıl Say: Erdoğan aradı, çok sıcak..
    16. Birleşmiş Milletler'den ABD'nin..
    17. KOBİ’lere 10 milyarlık ‘nefes’ kredisi
    18. İstanbul'da TOMA devrildi: 2 polis..
    19. Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı..
    20. Manisa'da patlayan lastiğini..
    ABD, Türkiye'nin Çin ile para takasına dayanamadı! Doların yerini TL'nin almasından korkuyorlar!
    ABD, Türkiye'nin Çin ile para takasına dayanamadı! Doların yerini TL'nin almasından korkuyorlar!
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Konu: Muharrem İnce... Tuncay Özkan’ın adamı Merdan Yanardağ, Kılıçdaroğlu’nun yayınlanmasını istemediği röportajı yayınladı!
    Konu: Muharrem İnce... Tuncay Özkan’ın adamı Merdan Yanardağ, Kılıçdaroğlu’nun yayınlanmasını istemediği röportajı yayınladı!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Resmen yürürlüğe girdi! 50 bin TL cezası var
    Resmen yürürlüğe girdi! 50 bin TL cezası var

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    CHP'liler Canan'a isyan etti! Bu kez domuz değil köpek...
    CHP'liler Canan'a isyan etti! Bu kez domuz değil köpek...
    Ailecek delirdiler! Adnan Oktar'ın ağabeyi: Polis kadınlara rüşvet verdi... Yakında harp olabilir
    Ailecek delirdiler! Adnan Oktar'ın ağabeyi: Polis kadınlara rüşvet verdi... Yakında harp olabilir