0553 313 94 23

Erdoğan'dan Katar açıklaması: Kardeşim Al Sani...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden Katar Emiri Şeyh Hamed Al Sani'ye teşekkür etti.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 22:36
Erdoğan'dan Katar açıklaması: Kardeşim Al Sani...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan"Şeyh Hamed Al Sani ve Katar halkına Türkiye'nin yanında durdukları için milletim adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. 

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün bir çalışma ziyareti için ülkemize gelen kardeşim Hamed Al Sani ile çok verimli ve olumlu bir görüşme gerçekleştirdik." ifadelerine yer verdi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu kaydeden Erdoğan, "Şeyh Hamed Al Sani ve Katar halkına Türkiye'nin yanında durdukları için milletim adına teşekkür ediyorum. Dost ve kardeş ülke Katar ile ilişkilerimiz birçok alanda güçlenerek devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 22:36
  1. erdoğan
  2. Katar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kızıltepe’de bir terörist teslim oldu
    1. Kızıltepe’de bir terörist teslim oldu
    2. Türkiye'nin yaptırımları ABD'yi ne..
    3. Adana Demirspor'dan dolar kampanyası
    4. Hulusi Akar'dan YÖK'e bedelli askerlik..
    5. Terör örgütü PKK'da kan kaybı sürüyor!
    6. Alanyaspor 20 yaşındaki oyuncuyu..
    7. Akhisarspor, Rizespor'u gözüne kestirdi
    8. Bakan Çavuşoğlu müjdeyi verdi! Rusya..
    9. Pence'den bir tehdit daha: Türkiye..
    10. Berat Albayrak: Bir kez daha..
    11. CNN'den Trump'a sert uyarı: Türkiye..
    12. Erdoğan'dan Katar açıklaması: Kardeşim..
    13. FKÖ'den dikkat çeken İsrail..
    14. Diyanet açıkladı: Ekonomik saldırıya..
    15. TSK açıkladı! Kırmızı listedeki..
    16. Lejyoner hastalığı nedir? Belirtileri..
    17. Kekik suyunun faydaları nelerdir?
    18. Camda bulunan boya lekeleri nasıl çıkar?
    19. Emzirme anne ile bebek arasında güçlü..
    20. Kronik yorgunluk aşırı yemek yeme..
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    Ahlaksızların ‘Sözcü’sü! Çocuk parkında ilişkiye girmek doğru, tepki göstermek vandallık(!)
    Ahlaksızların ‘Sözcü’sü! Çocuk parkında ilişkiye girmek doğru, tepki göstermek vandallık(!)
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    Esad Coşan Hocaefendi'den ekonomi savaşını kazanmanın formülü: Bunu yaparsanız kazanırsınız
    Esad Coşan Hocaefendi'den ekonomi savaşını kazanmanın formülü: Bunu yaparsanız kazanırsınız