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Siyaset Erdoğan'dan Karadavi’nin ailesine telefon
Siyaset

Erdoğan'dan Karadavi’nin ailesine telefon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi’nin vefatı nedeniyle ailesine telefon ederek taziyelerini iletti.

Yeniakit Publisher
2022-09-26 14:59:00 -
Erdoğan'dan Karadavi’nin ailesine telefon

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Yusuf el-Karadavi’ye Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Merhum Yusuf el-Karadavi’nin hayatı boyunca Müslüman olarak nasıl yaşanması gerektiğinin en güzel örneğini sergilediğini ve inandığından taviz vermediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Rabbim cennetiyle müşerref kılsın, rahmetiyle merhamet eylesin” duasında bulundu.

Abdul Rahman Yusuf ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederek, gelecek hafta İstanbul’da da bir taziye programı organize edeceklerinin bilgisini verdi.

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