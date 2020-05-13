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Gündem

Erdoğan’dan kamu personellerini ilgilendiren karar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanların 18 Mayıs 2020 Pazartesi günü idari izinli sayılmaları uygun görüldü.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 19:26:00 - 2020-05-13 19:54:11
Erdoğan’dan kamu personellerini ilgilendiren karar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanların 18 Mayıs 2020 Pazartesi günü idari izinli sayılmaları uygun görüldü.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıda şunlar kaydedildi,

"Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 18 Mayıs 2020 Pazartesi günü idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür."

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