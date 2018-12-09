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Erdoğan'dan kadın voleybolculara tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Kulüpler Şampiyonu olan Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nı telefonla arayarak kutladı

09 Aralık 2018 Pazar 22:57
Erdoğan'dan kadın voleybolculara tebrik telefonu

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Kulüpler Şampiyonu olan Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nı telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Çin'in Shaoxing kentinden gelen şampiyonluk haberinin ardından Vakıfbank Spor Kulübü'nün Yönetim Kurulu Üyesi ve Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nın Kafile Başkanı Sibel Sağman'ı telefonla aradı.

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası finalinde Brezilya'nın Minas takımını 3-0 yenerek şampiyon olan Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nın tüm Türkiye için bir gurur kaynağı olduğunu belirten Erdoğan, voleybol takımının yöneticilerini, teknik kadrosunu ve sporcularını bu gurur verici şampiyonluktan dolayı kutladı.

Erdoğan, takımın gelecekte de nice başarılara imza atacağına inandığını vurguladı.


Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 22:57
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