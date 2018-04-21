Erdoğan'dan İYİ Parti ve Saadet Partisi açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, Saadet Partisi ile ittifak konusunda, 'Saadet Partisi ile 2-3 kez görüşme yaptık. Yetkilileriyle görüşmelerimiz oldu. Herhangi bir netice maalesef alamadık.' dedi.

İYİ PARTİ'NİN SEÇİMLERE GİRİP GİRMEYECEĞİ KONUSU

O, malum Yüksek Seçim Kuruluyla Yargıtay Başsavcılığının yapacağı veya yaptığı görüşmelerin ki bugün görüşmeleri olacaktı, yani oranın vereceği karar neyse o karara hepimizin saygı duyması lazım. Girmesi gerekir diyorsa girer, aksi bir durum olursa aksi olur. Ben şu anda o nokta girmesi, girmemesi noktasında bizim bir sıkıntımız söz konusu değil.

'SAADET PARTİSİ'YLE 2-3 KEZ GÖRÜŞTÜK'

Saadet Partisi ile 2-3 kez görüşme yaptık. Yetkilileriyle görüşmelerimiz oldu. Herhangi bir netice maalesef alamadık. Gördüğümüz kadarıyla her halde CHP'yle daha uyumlu, daha ideal anlamda bazı görüşmeleri oluyor ama Büyük Birlik Partisi ile görüşmelerimiz oldu. Onlarla ilgili bu noktadaki ittifakımız çok farklı bir zeminde oluşacaktır. Onu da yine arkadaşlarımızla değerlendirmelerini yapıp ona göre adını koyacağız.