Erdoğan'dan İP ve Saadet Partisi'ne tepki!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, televizyon kanalında katıldığı canlı yayında HDP ile ittifak yapacak olan İYİ Parti ve Saadet Partisi'ne tepki gösterdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TRT canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Başkan Erdoğan, HDP ile ittifak arayışına giden İYİ Parti ve Saadet Partisi'ne tepki gösterdi.

'Çıkar hesapları bir araya getirdi'

Erdoğan, ''CHP'nin, HDP ile azami müştereği olabilir ama ne İYİ Parti'yle ne Saadet'le böyle bir birlikteliğinin olabileceğine ben ihtimal vermiyorum. Ama çıkar hesapları onları bir araya getirmiştir. Gizlemenin manası yok. HDP eşittir PKK, eşittir YPG/PYD. Hiç sağa sola bunu saptırmanın anlamı yok. Gerçek ortada. Bunu zaten başlarındaki kişiler söylüyorlar. İYİ Parti ve Saaadetlilerin bunlarla bir araya gelmesinin izahı yok.'' ifadelerini kullandı.

Erdoğan konuyla ilgili sözlerini, ''Bunlar (HDP) kongrelerinde bile ne bayrağımızı asmışlar ne İstiklal Marşımızı söylemişlerdir. Bizim kültürümüzde, derneklerin, resmi kurumların bu tür şeylerinde İstiklal Marşı'nı okumak zillet midir? O şereftir. O şeref de şerefli olanlara yakışır. CHP'nin bunlarla beraber olması zaten anlaşılır gibi değil. Hele hele İYİ Parti'nin, Saadet Partisi'nin bunlarla beraber böyle iş tutması, o da tabi izahı mümkün değildir'' diye tamaladı.