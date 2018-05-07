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Erdoğan'dan İnce'nin randevu talebine cevap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adayı Muharrem İnce'nin randevu talebine olumlu yanıt vereceklerini söyledi.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 18:37
Erdoğan'dan İnce'nin randevu talebine cevap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırp lider Vucic ile Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı ortak basın toplantısında, Muharrem İnce'nin randevu talebiyle ilgili soruya yanıt verdi.

"PARTİ BİNAMIZDA KENDİSİNİ KABUL EDEBİLİRİZ"

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İnce'nin randevu talebi ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle televizyondaki tartışma olaylarına kesinlikle girmek istemiyorum. Üzerimizden kimsenin prim yapmasını istemiyorum. Partimize kabul edebiliriz. Çünkü burada (Külliye) kabul olayı farklı bir olay. Şu anda bizler partilerin adayları olarak seçime girmiş bulunuyoruz. Partimin genel başkanı olarak partide kabulün daha doğru olacağını düşünüyorum. Randevu talebinde bulundular ve bu talebe de herhalde kısa zamanda bir cevap veririz." şeklinde konuştu 

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 18:37
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  3. muharrem ince
  4. randevu
  5. SİYASET Haberleri

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