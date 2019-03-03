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Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin

Başkan Erdoğan, Saadet Partisi'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı İdris Naim Şahin'i kastederek, "Gittiği her kapıdan kovulan bu taklacıya 31 Mart'ta öyle bir ders verin ki, bir daha karşınıza çıkamasın" dedi.

03 Mart 2019 Pazar 15:03
Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu mitinginde Saadet Partisi'nin adayı İdris Naim Şahin'e sert sözler söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan, "Davamıza aykırı düşen birisi benim dostum olduğunu söyleyerek oy devşirmeye çalışıyormuş. Beraber yola çıkarsın ama yolda arkadaşını satarsan Ordulu ona ne diyeceğini iyi bilir. Bizde dostluk mezara kadar. Terör örgütleriyle bir olup bize parmak sallayan kişiyle bizin ne dostluğumuz olur, ne muhabbetimiz. Seni genel sekreter, vekil sonra bakan yapacağım sonra sen kalkacaksın bizi satacaksın. Onun Ordulu olması sizi bağlar mı? Bu kişi Ordu'ya yapılan her işe de sahip çıkıyormuş. Sen kimsin ya? Sen kimsin.." dedi.

"Taklacıya dersini verin"

Erdoğan şöyle devam etti:

Terör örgütüyle bir olup bize parmak sallayan kişiyle bizim ne muhabbetimiz olur, ne dostluğumuz olur. Gittiği her kapıdan kovulan bu taklacıya 31 Mart'ta öyle bir ders verin ki, bir daha karşınıza çıkamasın.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 15:03
  1. Ordu
  2. İdris Naim Şahin
  3. Erdoğan

YORUM YAZ

  • Volkan KorunVolkan Korun21 dk önce
    Cüneyt Bey,Her Hata yaptığında Bakanmı değiştirsin?Fetö cu olduğu belli olan Birsürü Politikacı var.Terör sevici Sözde Gazetecileri içeri atmışlar Ne diyorlar?Basın Özgürlüğümüz Yok.Türkiyede Fetö ile Mucadele eden 2Kişi var:1.Erdoğan,2.Bahçeli(Oda 15Temmuzda anladı)Devletin Bütün Organlarına Sızmış bir Örgütü temizlemek Kolay değil.FETÖ PKK dan Tehlikeli bir TERÖR ÖRGÜTÜ dür.
  • ismime luzum yokismime luzum yok22 dk önce
    cok haklisiniz sayin cumhurbaskani bu taklaci kemal kilictaroglunun icisleri bakaniydi kilictaroglu hic bir sey yapmamis bu taklacinin 8 ay daha icisleri bakanligina yapmasina musade etmistir
  • he, heee!he, heee!28 dk önce
    Resim öğretmeni Ortaokul bebelerine 'bir yawuşak tiplemesi çizin' diye ödev verir; nedense hepsi birden aynı kişiyi çizerler..
  • Cüneyt beyaz Cüneyt beyaz 49 dk önce
    Taklacı niye o olaydan sonra içişleri bakanlığına devam etti,partinizden ayrılmasa taklacı diyecek miydinizFetö cü ise dışarda niye geziyor..

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