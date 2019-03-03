Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu mitinginde Saadet Partisi'nin adayı İdris Naim Şahin'e sert sözler söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan, "Davamıza aykırı düşen birisi benim dostum olduğunu söyleyerek oy devşirmeye çalışıyormuş. Beraber yola çıkarsın ama yolda arkadaşını satarsan Ordulu ona ne diyeceğini iyi bilir. Bizde dostluk mezara kadar. Terör örgütleriyle bir olup bize parmak sallayan kişiyle bizin ne dostluğumuz olur, ne muhabbetimiz. Seni genel sekreter, vekil sonra bakan yapacağım sonra sen kalkacaksın bizi satacaksın. Onun Ordulu olması sizi bağlar mı? Bu kişi Ordu'ya yapılan her işe de sahip çıkıyormuş. Sen kimsin ya? Sen kimsin.." dedi.

"Taklacıya dersini verin"

Erdoğan şöyle devam etti:

Terör örgütüyle bir olup bize parmak sallayan kişiyle bizim ne muhabbetimiz olur, ne dostluğumuz olur. Gittiği her kapıdan kovulan bu taklacıya 31 Mart'ta öyle bir ders verin ki, bir daha karşınıza çıkamasın.