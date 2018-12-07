Erdoğan'dan 'Hakan Fidan' açıklaması: Bundan haberdar değilim

Cuma namazını İstanbul Üsküdar'daki Hazreti Ali Camisi'nde kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çıkışta gazetecilerin yönelttiği soruları cevapladı. Erdoğan'a MİT Başkanı Hakan Fidan'ın Washington'da ABD Kongresi üyeleriyle bir araya geldiğine dair haberlere ilişkin bir soru yöneltildi.

Erdoğan, söz konusu soruya şöyle cevap verdi:

"Latin Amerika seyahatinden sonra tabii MİT Başkanımız oradan Kanada'ya ayrıldı ama Kanada'dan sonra böyle bir gelişme olmuş olabilir. Çünkü her an oraları da bilgilendirme arzusundayız. Fakat orada böyle bir bilgilendirmenin yapıldığını son olarak, bundan haberdar değilim ama Kanada seyahatinden haberdarım."