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Erdoğan'dan 'Hakan Fidan' açıklaması: Bundan haberdar değilim

Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakan Fidan'ın ABD Kongresi Üyelerine Kaşıkçı olayıyla ilgili delil sunduğu iddialarına ilişkin, "Kanada'dan sonra böyle bir gelişme olmuş olabilir. Çünkü her an oraları da bilgilendirme arzusundayız. Fakat orada böyle bir bilgilendirmenin yapıldığını son olarak, bundan haberdar değilim." dedi.

07 Aralık 2018 Cuma 15:28
Erdoğan'dan 'Hakan Fidan' açıklaması: Bundan haberdar değilim

Cuma namazını İstanbul Üsküdar'daki Hazreti Ali Camisi'nde kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çıkışta gazetecilerin yönelttiği soruları cevapladı. Erdoğan'a MİT Başkanı Hakan Fidan'ın Washington'da ABD Kongresi üyeleriyle bir araya geldiğine dair haberlere ilişkin bir soru yöneltildi.

Erdoğan, söz konusu soruya şöyle cevap verdi:

"Latin Amerika seyahatinden sonra tabii MİT Başkanımız oradan Kanada'ya ayrıldı ama Kanada'dan sonra böyle bir gelişme olmuş olabilir. Çünkü her an oraları da bilgilendirme arzusundayız. Fakat orada böyle bir bilgilendirmenin yapıldığını son olarak, bundan haberdar değilim ama Kanada seyahatinden haberdarım."

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 15:28
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  • Ahmet Ahmet 41 dk önce
    sayın cumhurbaskanim hayin 15temmuz kalkışması için meclis araştırma komisyonuna gelmeyen sayın mit müsteşarının ABDkongre üyeleri ile bu şekilde görüşmesi vatandaş olarak tuzağına gitti....
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