Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Erdoğan'dan Güney Kore ve Özbekistan ziyareti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'in davetine icabetle 29 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında Özbekistan'a ve Güney Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Moon Jae-in'in davetine icabetle 2-3 Mayıs tarihlerinde Kore Cumhuriyeti'ne, bir devlet ziyareti gerçekleştirecek.

25 Nisan 2018 Çarşamba 13:22
Erdoğan'dan Güney Kore ve Özbekistan ziyareti!

Güney Kore Cumhuriyeti ziyaretine ilişkin Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Özbekistan ziyaretini müteakip gerçekleşecek Güney Kore ziyareti sırasında, Cumhurbaşkanları arasında yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanısıra, bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak. Cumhurbaşkanımız, Güney Kore Cumhuriyeti Ulusal Meclisini de ziyaret ederek Meclis Başkanı Chung Sye-kyun ile biraraya gelecek, ayrıca, önde gelen Koreli şirket yetkilileri ile de görüşmeler gerçekleştirecek. Kore yarımadasında istikrarın tesis edilmesi çabalarının yoğunlaştığı önemli bir süreçten geçilmektedir. Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in'in bu süreçte ortaya koyduğu siyasi irade, taraflar arasında diyalog ve işbirliği ortamının oluşmasına imkân sağlamaktadır. Türkiye, tarihi bağlara sahip olduğu Kore yarımadasının geleceği ile ilgili görüşmeleri değerli bir fırsat olarak görmekte ve sorunun çözümü yönündeki çabaları desteklemektedir."

ÖZBEKİSTAN ZİYARETİ

Özbekistan ziyaretine ilişkin Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şavkat Mirziyoyev'in davetine icabetle, 29 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında Özbekistan'a bir devlet ziyareti gerçekleştirecek. Ziyaret sırasında gerçekleştirilecek görüşmelerde, Özbekistan ile ilişkilerin daha ileri bir aşamaya taşınması için atılabilecek adımların ele alınması ve bölgesel gelişmelere dair görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir. Cumhurbaşkanımızın Taşkent programı kapsamında, ayrıca Özbekistan Ali Meclisi'ne hitapta bulunması ve Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile birlikte Türk ve Özbek işadamlarının katılımlarıyla düzenlenecek İş Forumu'na katılması planlanmaktadır. Cumhurbaşkanımız, 1 Mayıs günü Türk-İslam medeniyetinin kadim şehirlerinden âlimler ve mütefekkirler diyarı Buhara'da da temas ve incelemelerde bulunacaktır."

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 13:22
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Güney Kore
  3. Özbekistan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fatih Altaylı CHP'ye Cumhurbaşkanı adayı önerdi
    1. Fatih Altaylı CHP'ye Cumhurbaşkanı..
    2. WhatsApp yaş sınırını 16'ya çıkardı
    3. Aliyev'e Külliye'de sıcak karşılama
    4. Gül ile Karamollaoğlu görüşüyor!
    5. Merkez Bankası 0,75 faiz yükseltti
    6. Sözcü çırpınmaya başladı! Abdullah..
    7. Fransa'da grev ve gösteriler ülke..
    8. İstanbul Kayaşehir konutlarının kura..
    9. Kemal Meral görüşmesi bitti! Akşener..
    10. FETÖ'nün "Sakarya yapılanması"..
    11. Şekerli içecekler hamileliği..
    12. Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Akşener..
    13. MHP için son gün 3 Mayıs
    14. Bomba iddia: Mustafa Kemal..
    15. Ruhani: Nükleer anlaşma bozulursa...
    16. Halep'ten acı haber geldi!
    17. İstanbul'da korkunç olay! Görenler..
    18. İmam hatip öğrencilerinden Doğu..
    19. Roma dönemine ait heykel ele geçirildi!
    20. "e-Devlet"te seçim yoğunluğu
    AK Parti'den Davutoğlu ve Gül görüşmesine ilk yorum
    AK Parti'den Davutoğlu ve Gül görüşmesine ilk yorum
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması
    AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması
    Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...
    Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!