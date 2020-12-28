Erdoğan'dan flaş Gelecek ve DEVA Partisi talimatı!

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, AK Parti'nin devam eden kongreleri ile ilgili kulis bilgisi paylaştı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşkilatlara "kimseyi ötekileştirmeyin" talimatı verdiğini, üyelerin Gelecek ve DEVA'ya geçmesini önlemek için harekete geçmesini istediğini aktardı.

İşte Selvi'nin yazısından ilgili kısım şöyle:

"Pandemi, AK Parti'nin büyük kongresinin de ertelenmesine neden oldu. Eğer öne çekilmezse kongrenin mayıs ayında yapılması bekleniyor. Son günlerde AK Parti il başkanlıklarındaki değişiklikler dikkati çekiyor. Pandemi nedeniyle ara verilen kongreler 8 Ocak'ta başlayacak. Şubat sonuna kadar kongrelerin tamamlanması hedefleniyor. Hafta sonu kısıtlamaları nedeniyle kongreler hafta içinde yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrelere videokonferans yöntemiyle bağlanıp konuşma yapacak. Kongre sürecinde il başkanlıklarında önemli bir değişim yaşanıyor. Şu ana kadar yenilenme oranı yüzde 65'e ulaşmış.

"Çok hassas davranın"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Büyük kongremizde partimizi 2023'e taşıyacak kadroları belirleyeceğiz" demişti. O nedenle bu kongreler önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti yönetimine "Adayları en geniş istişare ile belirleyin. Çok hassas davranın. Kimseyi kaybetmeyin, ötekileştirmeyin" talimatını vermiş. Daha önce belediye başkanlıklarının ve bazı il başkanlıklarının değişiminde sancılar yaşanmıştı. DEVA ve Gelecek Partisi'nin kadrolarını o dönem görevden alınan il başkanları ve belediye başkanları oluşturuyor. O nedenle Erdoğan'ın "Hassas davranın, kimseyi ötekileştirmeyin" uyarısı önemli. Ayrıca Erdoğan, kongrelerde yaptığı konuşmalarda "dava" vurgusunu ön plana çıkarıyor. "Makamlar geçici, dava daimdir" diyor. AK Parti'nin en önemli özelliği, seçimlerde milletvekillerini, kongrelerde teşkilatlarını yenilemesi. Değişimi kendi içinde gerçekleştirmek suretiyle yenileniyor.

"Sessiz sedasız bir değişim yaşanıyor"

AK Parti kadrolarında sessiz sedasız bir değişim yaşanıyor. Ama asıl önemli gelişme AK Parti'nin yeniden reform gündemine dönmesi oldu. Bunu çok önemsiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunu "Ekonomi, hukuk ve demokraside yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz" diye ilan etmişti. Erdoğan, hafta sonu açılışlar nedeniyle yaptığı konuşmada, "İnşallah 2021 yılı milletimize söz verdiğimiz gibi demokratik ve ekonomik reformlar yılı olacak" dedi. AK Parti'de 2021 yılını reformlar yılı olarak değerlendirme eğilimi söz konusu. "Reformların sonuçları 2022 ve 2023'te alınacak" diye bir beklenti söz konusu."