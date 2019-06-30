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Erdoğan'dan FETÖ açıklaması! "PKK neyse, DHKP-C neyse, FETÖ de odur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya'da düzenlenen ”Türk Toplumuyla Buluşma” programında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "PKK neyse DHKP-C neyse FETÖ de odur." dedi.

30 Haziran 2019 Pazar 12:00
Erdoğan'dan FETÖ açıklaması! "PKK neyse, DHKP-C neyse, FETÖ de odur"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'da düzenlenen ”Türk Toplumuyla Buluşma” programında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bugün buraya gelemeyen Japonya'daki tüm kardeşlerime bütün vatandaşlarıma selamlarımı gönderiyorum. Sizlere aileleriniz, yakınlarınız, hemşerilerinizin kucak dolusu selamını muhabbetini getirdim. Ana vatandan binlerce km uzakta gurbeti sılaya çeviren tüm kardeşlerime buradan selamlarımı iletiyorum. Öncelikle şu hususu bir kez daha sizlere hatırlatmak istiyorum. Yurt dışında yaşayan kardeşlerimiz artık gurbetçi değil Türk milletini yurt dışındaki gücü, elçisi ve temsilcileridir. Vatandaşlarımıza her alanda ihtiyaç duyduğu hizmetleri en kaliteli ve en hızlı şekilde sunmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın ülkemize ve milletimizin değerlerine yabancı kalmaması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve yapacağız. Türkçe'nin yanında Japonca'yı da çok iyi ama çok iyi öğreneceksiniz. Buradaki başarınız buna bağlıdır bunu hatırlatmak isterim.

Dünyanın dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımız bulundukları ülkenin ekonomilerine katkı değer sağlayarak bizleri gururlandırıyor.

Japonya'da FETÖ'ye bağlıi okul ve dernekler hala faaliyet gösteriyor. Bu örgüt ülkemize yönelik karalama faaliyetleri yürütüyor. Gözünü hırs, kin ve nefret bürümüş FETÖ'cülerin ülkemizin itibarına kara çalmasına izin vermemeliyiz. Eli kanlı terör örgütü ile mücadelemizde sizlerden destek bekliyoruz. PKK neyse DHKP-C neyse FETÖ de odur. Hiçbirinin birbirinden farkı yoktur. Dayanışma içinde hareket ettiğimiz sürece üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yoktur. Japon makamlarına sesinizi duyurabilmeniz için mutlaka dayanışma içinde olmalısınız. Bu konuda Nagoya'da bir başkonsolosluk açabiliriz. Japon makamlarının da böyle bir talebe hayır diyeceklerine inanmıyorum.

Japonya'nın kendi iş gücü giderek azalıyor. Japon nüfusu gün geçtikçe daha da yaşlanıyor. Nisan ayında yapılan bir yasa değişikliği ile yabancı işçilere kapı açılmıştır. Türkiye olarak Japonya'ya katkı sağlayacağımızı düşünüyorum. Bu konuda Japon muhataplarımızla görüşmelerimiz devam ediyor. Japonya ile sosyal güvenlik anlaşmasının müzakerelerini sürdürüyoruz. Bu müzakereyi de yakında sonuçlandırmayı hedefliyoruz.

THY önümüzdeki yılın nisan ayından itibaren Osaka-Kansai Havalimanından İstanbul seferlerine başlıyor.

Bugün dünyanın 160'ı aşkın ülkesinden on bilerce öğrenci Türk üniversitelerini tercih ediyor. Misafir öğrencilerimiz arasında Japonların da olması bizim için gurur kaynağıdır.

Şehir hastaneleriyle sağlıkta hizmet standartlarını çok daha yukarıya çıkarıyoruz. Dünyanın en güçlü ve en yaygın sosyal yardım sistemini kurduğumuz ülkemizde hiçbir vatandaşımız sahipsiz bırakmıyoruz. Savunma sanayinde dışa bağımlılığımızı yüzde 80'den yüzde 30 seviyelerine indirdik. Her alanda ülkemiz geliştirdik ileriye taşıdık. Şimdi turizmde çok büyük bir patlama var. Allah'ın izniyle bu yıl 51 milyon turist hedefini yakalayacağız. Arzumuz Japon turist sayısını da 1 milyona çıkarmak.

Ayrıntılar gelecek...

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 12:00
  1. İstanbul
  2. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Japonya

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