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Gündem Erdoğan'dan fahiş fiyat uygulayan 'gıda kartellerine' ayar!
Gündem

Erdoğan'dan fahiş fiyat uygulayan 'gıda kartellerine' ayar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son zamanların gündem konusu olan gıda fiyatlarındaki fahiş fiyatlara yönelik yaptığı açıklamada gıda kartellerine ayar vererek, "Üç beş aç gözlü tüccarın milletimizin ekmeğini, aşını zehir etmesine izin veremeyiz." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-01 21:07:00 -
Erdoğan'dan fahiş fiyat uygulayan 'gıda kartellerine' ayar!

Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada gıdadaki fahiş fiyatlara tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üç beş aç gözlü tüccarın milletimize ekmeğini zehir etmesine izin vermeyiz." ifadesini kullandı.

Gıdalardaki fahiş fiyat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçti. Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son zamanlarda gündemde olan gıda fiyatlarındaki fahiş artışa değindi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Serbest piyasa kurallarından taviz vermeksizin bu sorunların üzerine gidiyoruz. Gıda enflasyonu önümüzdeki en büyük tehditlerden biridir. Tarla veya fabrika, market arasındaki fiyat farklılıklarının ekonomik süreçlerle, izah edilmeye çalışılması milletimizle beraber bizi de rahatsız etmeye devam ediyor.

"Üç beş aç gözlü tüccarın milletimizin ekmeğini, aşını zehir etmesine izin veremeyiz"

Üç beş aç gözlü tüccarın milletimizin ekmeğini, aşını zehir etmesine izin veremeyiz. Sıkıntının kaynağına indiğimizde kimi tüccarların aç gözlülüğü yanında uluslararası alanda gıda fiyatlarında yaşanan yükselişi, kuraklığı ve yapısal sorunların etkisini görüyoruz. Özellikle uluslararası piyasalarda ayçiçeğinde, soya fasülyesinde, buğdayda fiyat artışları yaşandı.

Avrupa ve Amerika'daki boş market görüntülerin sebeplerinden bir tanesi de budur. Hamdolsun Türkiye'de böyle görüntülerin ortaya çıkmasına müsaade etmedik. 22 milyar liralık destekle tarımsal üretimin kesintisiz devamını sağladık. Bitkisel üretim cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Tarımsal büyüme ve ihracatta da oldukça güzel gelişmeler yaşandı.

"Gıda fiyatlarındaki hareketlilik azalacak"

Çiftçilerimizin ekmeye, biçmeye, üretmeye devam etmeleri için onları artan girdi maliyetlerinden koruyacak tedbirleri ele alıyoruz. Gıda fiyatlarındaki oynaklığın azalacağını düşünüyoruz. Kuraklığın etkilerini, gıda fiyatlarındaki artışı yakından takip ediyoruz.

Öncelikle gıdada piyasa gözetimi ve denetimini uygulayacağımızın altını çizmek istiyorum. Erken uyarı sistemi kurarak, hızlı ve etkin bir karar alma mekanizması oluşturacağız. Rekabet Kurulu'nu da etkin bir şekilde harekete geçireceğiz. Bu ancak özel sektörle işbirliği içinde yürüyecek bir süreçtir. Elbette piyasa dostu ve kalıcı adımlardan yanayız."

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Yorumlar

adilli

ülkedeki kötü gidişattan herkes suçlu bir tek sayın erdoğan suçlu değil... ben bu işi beceremiyorum demekte bir erdemliktir.
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Eda

Kusura bakmayin ama siz harekete gecene kadar o üc bes acgöz köseyi dönmüs olacak. Neden bukadar yavas hareket ediliyor anlamis degilim.
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