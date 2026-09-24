Erdoğan’dan F-35 için ABD’ye net mesaj: Somut adım bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu temasları kapsamında bulunduğu ABD’nin New York kentinde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Türkevi’nde aralarında Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan’ın da bulunduğu gazetecilerle bir araya gelen Erdoğan, Türkiye-ABD ilişkilerinden F-35 programına, yerli savunma sanayisinden Eurofighter sürecine ve Yunanistan ile ilişkilere kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmenin öne çıkan başlıklarından biri Türkiye’nin F-35 programına yeniden dönüşü oldu.

“Somut adım bekliyoruz”

Erdoğan’a, ABD Başkanı Donald Trump’ın F-35 konusunda daha önce verdiği olumlu mesajlara rağmen süreçte henüz beklenen ilerlemenin sağlanamaması soruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile F-35 meselesini NATO’da da görüştüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Trump ile F-35 konusunu NATO’da da görüşmüştük. Kendisi Türkiye'nin F-35 programına dönüşü konusunda olumlu bir irade ortaya koydu. Biz de bu iradenin artık somut adımlara dönüşmesini bekliyoruz.”

Erdoğan, temasların devam ettiğini ve süreçten sonuç alınacağına inandığını da belirterek, Trump ile kurulan ikili ilişkinin Türkiye-ABD ilişkilerine ivme kazandırdığını ifade etti.