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Erdoğan'dan F-35 açıklaması: Zamanı yakındır

Başkan Erdoğan, MİLGEM Projesi'nin 4'üncü Gemisi Olan "TCG Kınalıada'nın (F-514) Hizmete Giriş Töreni"'nde F-35 konusuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

29 Eylül 2019 Pazar 16:25
Erdoğan'dan F-35 açıklaması: Zamanı yakındır

Milli savaş gemisi TCG Kınalıada (F-514),Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi. Erdoğan konuşmasında ''F-35 konusunda yaşananlar bizim kararlılığımızı artırmıştır. Nasıl korvetlerimizi kendimiz inşa etmişsek, nasıl Atak helikopterlerini, İHA'larımızı, SİHA'larımızı uçurmuşsak kendi savaş uçağımızı da yapacağız'' dedi.

Erdoğan, kendi savaş uçaklarını tasarlayacaklarını belirterek, "Bu gemimizin de denizlerdeki gücümüze güç katacağına inanıyorum. Son olarak proje ortağı olduğumuz F-35 uçakları konusunda yaşananlar, bizim bu alandaki kararlığımızı daha da artırmıştır. Nasıl Atak helikopterimizi, gemilerimizi, İHA’larımızı, SİHA’larımızı yaptıysak savaş uçaklarımızı yapmayı da başaracağız. İnşallah kendi savaş uçağımıza da kavuşacağız. Zamanı yakındır. Her alanda yerli ve milli imkanları en üst seviyeye çıkarmakta kararlıyız" dedi.

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 16:25
  1. F-35
  2. Recep Tayyip Erdoğan

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  • Öztürk ÖZİSLAMÖztürk ÖZİSLAM3 dk önce
    F 35 ile ne alakası var bu haberin? Burada milli savaş uçağından bahsediyor. F 35 milli savaş uçağımı?

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