Erdoğan'dan F-35 açıklaması: Zamanı yakındır

Milli savaş gemisi TCG Kınalıada (F-514),Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi. Erdoğan konuşmasında ''F-35 konusunda yaşananlar bizim kararlılığımızı artırmıştır. Nasıl korvetlerimizi kendimiz inşa etmişsek, nasıl Atak helikopterlerini, İHA'larımızı, SİHA'larımızı uçurmuşsak kendi savaş uçağımızı da yapacağız'' dedi.

Erdoğan, kendi savaş uçaklarını tasarlayacaklarını belirterek, "Bu gemimizin de denizlerdeki gücümüze güç katacağına inanıyorum. Son olarak proje ortağı olduğumuz F-35 uçakları konusunda yaşananlar, bizim bu alandaki kararlığımızı daha da artırmıştır. Nasıl Atak helikopterimizi, gemilerimizi, İHA’larımızı, SİHA’larımızı yaptıysak savaş uçaklarımızı yapmayı da başaracağız. İnşallah kendi savaş uçağımıza da kavuşacağız. Zamanı yakındır. Her alanda yerli ve milli imkanları en üst seviyeye çıkarmakta kararlıyız" dedi.

Başkan Erdoğan'dan çok sert açıklama: İkazlarımıza rağmen yapıyorlar...