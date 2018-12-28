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Erdoğan'dan Esed ve Putin açıklaması

Erdoğan, Esed rejiminin Münbiç'e girmesiyle ilgili, "İstihbarat birimleriyle konuştum. Kesin bir şey söz konusu değil." dedi.

28 Aralık 2018 Cuma 14:26
Erdoğan'dan Esed ve Putin açıklaması

Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü YPG/PKK’nın Münbiç’ten çekilip kenti Esed rejimine bıraktığı ve rejimin bölgede kendi bayraklarını astığı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Esed rejiminin Münbiç'e girmesiyle ilgili, "İstihbarat birimleriyle konuştum. Kesin bir şey söz konusu değil." dedi.

Erdoğan: "Yarın sabah heyetim Moskova'ya gidecek. Dışişleri Bakanın riyasetinde Savunma Bakanım, İstihbarat Başkanım ve aynı zamanda özel temsilcim ve Büyükelçim dörtlü bir ekiple oraya gidecekler ve orada bu konuları etraflıca ele alacaklar. Benim de Putin'le Moskova veya Soçi görüşmem olabilir.

Erdoğan: "TSK tedbirlerini aldı, çalılmalarımız sürüyor."

Erdoğan: "Suriye rejimi psikolojik bir eylem içinde."

Erdoğan: "Bizim bütün hedefimiz burada YPG'nin gerekli dersi almasıdır. Bu konuda da kararlılığımız tamdır."

Erdoğan: "Suriye'nin bölünmesine karşıyız. Hedefimiz, oradaki terör örgütlerinin çıkmasıdır. Örgütlerin çıkması halinde bize de yapacak iş kalmaz."

Ekrem İmamoğlu'nun kendisiyle görüşmek istemesiyle ilgili Erdoğan, "Bizim kapımız açık ama Bay Kemal’den izin alabilecek mi? Biliyorsunuz, bay Kemal’in arası Külliye ile pek iyi değil. Yoksa bizim kapımız herkese açık." dedi. 

AYRINTILAR GELECEK...

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 14:26
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Putin
  3. Esed
  4. Esed rejimi
  5. Münbiç

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