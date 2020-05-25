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Gündem

Erdoğan'dan erken seçim iddialarına üstü kapalı cevap

Erken seçim iddialarına üstü kapalı cevap veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzde hem programlarımızı uygulamak hem milletimizle gönül bağımızı güçlendirmek için 3 yıllık bir vakit var" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 19:36:00 - 2020-05-25 19:50:01
Erdoğan'dan erken seçim iddialarına üstü kapalı cevap

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 81 İl Teşkilatı ile videokonferans yöntemiyle bayramlaştı.

" Türkiye'nin son 18 yıldaki tüm reformlarına, zaferlerine imza atan AK Parti önümüzdeki dönemde de Türkiye'nin lokomotifi olmayı sürdürecektir" diyen Erdoğan, "Açtığımız ve açacağımız hastanelerle sağlık alt yapımızı daha da güçlendireceğiz. Genel Sağlık Sigortamız ve sağlık sistemimiz milletimizin sahipsiz olmadığını göstermiştir. Salgının en az hasarla atlatılacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Erken seçim iddialarına üstü kapalı cevap

Erdoğan konuşmasında erken seçim iddialarına da üstü kapalı cevap verdi. Erdoğan, "Önümüzde hem programlarımızı uygulamak hem milletimizle gönül bağımızı güçlendirmek için 3 yıllık bir vakit var" diye konuştu.

2023 seçimleri mesajı

2023 seçimlerine kadar teşkilatlara "Yoğun gayret içinde olmalıyız" mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni hazmedemeyenlerin insanımızı zehirlemesine izin vermeyeceğiz. Seçimlere kadar durmak yok, yolumuza devam etmeliyiz" dedi.

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