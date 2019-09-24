0553 313 94 23

Erdoğan'dan dünyaya 'Güvenli Bölge' çağrısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 74. BM Genel Kurulu'nda konuştu. Erdoğan Suriye'de oluşturulması planlanan güvenli bölge ile ilgili yaptığı çağrıda "Amerika, koalisyon güçleri, Rusya, İran el ele bu güvenli bölgede mültecileri, çadır kentlerden, konteyner çıkartıp buraya yerleştirebiliriz." ifadelerini kullandı.

24 Eylül 2019 Salı 20:00
Erdoğan'dan dünyaya 'Güvenli Bölge' çağrısı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 74. BM Genel Kurulu'nda hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de oluşturulması plananlanan güvenli bölgeye ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Amerika, koalisyon güçleri, Rusya, İran el ele bu güvenli bölgede mültecileri, çadır kentlerden, konteyner çıkartıp buraya yerleştirebiliriz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında 'güvenli bölge' açıklamaları şu şekilde:

Özellikle Aylan bebeği dünya çok çabuk unuttu. Unutmayın ki bir gün aynısı sizin başınıza da gelebilir. Bu yılın ilk 8 ayında 32 bin düzensiz göçmeni denizde boğulmaktan kurtardık. Buna rağmen diğer bölgelerden gelenlerle birlikte bugün Türkiye'de 5 milyon mazlumu topraklarında barındıran bir ülke durumundadır. Bu çalışmalarımızda maalesef tek başımıza bırakıldık.

Bu ülkeden kaçanların geri döndüğü tek yer Türkiye'nin güvenli hale getirdiği bölgelerdir. Önümüzde üç önemli husus vardır. Suriye'nin toprak bütünlüğü, Anayasa Komitesi'nin etkin ve verimli şekilde çalıştırılmalıdır.

Geçtiğimiz hafta başında Rusya ve İran'la birlikte aldığımız kararla çok önemli bir başarıya imza attık. Suriye'de kalıcı siyasi çözüme ulaşıldığında bu ülkenin toprak bütünlüğü kendiliğinden tesis edilecektir.

Türkiye'nin yeni bir göç dalgasını karşılamaya tahammülü yoktur. Tüm ülkelerin Türkiye'nin çabalarına destek vermesini bekliyoruz. Sığınmacılar için yürüttüğümüz çalışmalarda tek başımıza bırakıldık. Fırat'ın doğusundaki PKK-PYD yapılanması ortadan kaldırılmalıdır.

ABD ile burada bir güvenli bölge oluşturulması konusundaki görüşmelerimiz sürüyor. İlk etapta 30 km. derinliğinde 480 km. uzunluğunda bir barış koridoru tesis etmek. Burada 2 milyon Suriyelinin istihdamını sağlamak hedefimizdir. Güvenli bölgeye rahatlıkla 1-2 milyon arasında mülteciyi yerleştirme şansına sahiptir.

Amerika, koalisyon güçleri, Rusya, İran el ele bu güvenli bölgede mültecileri, çadır kentlerden, konteyner çıkartıp buraya yerleştirebiliriz. Güvenli bölgelere dönüşleri desteklemek için Birleşmiş Milletler öncülüğünde bir bağışçılar konferansı düzenlenebileceğini düşünüyoruz. Bu bölgenin derinliğini Deyr Ez Zor, Rakka hattına indirebilirsek ülkemizden, Avrupa'dan ve dünyanın diğer bölgelerinden geri dönecek Suriyeli sayısını 3 milyona kadar çıkartabiliriz.

Ülkemiz topraklarında doğan Suriyeli çocukların sayısı 500 bine yaklaşmıştır. Suriye'den kaçanların geri döndüğü tek yer Türkiye'nin güvenli hale getirdiği yerdir. Türkiye'nin yeni bir göç dalgasını karşılamaya imkanı yoktur.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 20:00
  1. 74. BM Genel Kurulu
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Suriye
  4. Deyr Ez Zor

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'A'dan Z'ye saldırıyı İran yaptı'
    1. 'A'dan Z'ye saldırıyı İran yaptı'
    2. Türkiye Özbekistan'da altın arayacak!
    3. '#OurVoiceErdogan' dünya gündeminde
    4. Erdoğan'dan sert 'İsrail' tepkisi: BM..
    5. Muharrem ayı ne zaman bitiyor? Aşure..
    6. Korkutan açıklama: İstanbul'da 7,5..
    7. İran'dan Fransa'nın çabalarına cevap!
    8. Nazlı Ilıcak'tan Başkan Erdoğan'a..
    9. Kulp'ta HDP'lilerin şehit yakınlarına..
    10. Ve harekete geçildi... Mercek altına..
    11. Fransa’da demiryolu çalışanları grevde
    12. Trump'tan Ukrayna açıklaması
    13. Fransa'dan ABD-İran gerilimi açıklaması
    14. İhsan Şenocak'tan sert tepki: Kadın..
    15. Erdoğan'dan dünyaya 'Güvenli Bölge'..
    16. ABD'den vatandaşlarına "artan..
    17. 'İngiltere 31 Ekim'de AB’den ayrılacak'
    18. Erdoğan'dan BM kürsüsünde 'nükleer'..
    19. 'Bunun sonunda kan dökülecek...'..
    20. Erdoğan - Merkel görüşmesinin..
    21. BM'de 'Binali Yıldırım' sürprizi!
    22. Yücel İldiz: Bu haftayı da kayıpsız..
    23. İstanbul Sözleşmesi'nin Denetleyicisi..
    24. Cem Öğretir’e ne oldu? Cem Öğretir..
    25. "Müslüman olduğum için son derece..
    26. Yargıtay'dan "FETÖ ile mücadele"..
    27. Kritik görüşme sonrası Kurtulmuş'tan..
    28. MHP'de kritik tarih belli oldu!
    29. Volkan Bozkır kimdir? Türkiye'nin BM..
    30. Afrin’de patlama! Ölü ver yaralılar var
    Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan derken o isim parti kurdu! CHP'ye rakip olacaklar
    Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan derken o isim parti kurdu! CHP'ye rakip olacaklar
    Son anket sonuçları açıklandı! İmamoğlu'na soğuk duş
    Son anket sonuçları açıklandı! İmamoğlu'na soğuk duş
    Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan derken.... Eski bakan yeni parti kuruyor!
    Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan derken.... Eski bakan yeni parti kuruyor!
    Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz? anketinde Erdoğan ipi göğüsledi
    Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz? anketinde Erdoğan ipi göğüsledi
    "Bırakın bitmeyi FETÖ yeniden yapılanıyor"
    "Bırakın bitmeyi FETÖ yeniden yapılanıyor"

    Günün Karikatürü

    25 Eylül 2019
    FETÖ’ye tanıklıkta hasta, Tayyip’e çelme takmada usta
    FETÖ’ye tanıklıkta hasta, Tayyip’e çelme takmada usta
    İttifak dengelerini değiştirecek bomba anket! "Yeni partilerle ittifak yapacak"
    İttifak dengelerini değiştirecek bomba anket! "Yeni partilerle ittifak yapacak"