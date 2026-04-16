Erdoğan'dan Dolmabahçe'de kritik kabul! Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko ile dev zirve! Ankara ve Moskova hattında diplomasi trafiği!

Kritik kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a devletin kilit isimleri eşlik etti. Görüşmede MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da hazır bulundu. Bu üst düzey katılım, görüşmenin hem istihbari hem de stratejik boyutunun önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Ankara ve Moskova hattında sıcak temas

Türkiye ve Rusya arasındaki diplomatik ilişkilerin seyrine dair önemli başlıkların ele alındığı kabulde, özellikle bölgesel güvenlik ve enerji iş birliği konularının ön plana çıktığı öğrenildi. Matviyenko'nun ziyareti, iki ülke arasındaki parlamenter ve devletlerarası bağların güçlendirilmesi adına kritik bir adım olarak değerlendirildi.