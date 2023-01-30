Erdoğan'dan Cumhur İttifakı'na katılmak için teklif almışlardı! HÜDA PAR cephesinden flaş çıkış

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan Cumhur İttifakı'na katılmak için teklif alan ve bunu değerlendirdiklerini açıklayan HÜDAPAR'ın yayın organı Doğruhaber'de dikkat çekici bir yazı yayınlandı. Doğruhaber gazetesi yazarı Mehmed Göktaş hoca, "Cumhur İttifakı'na dahil olma ihtimali HÜDA PAR’ı hedef tahtasına oturtmuş durumda" ifadelerini kullandığı yazısında şunları kaydetti:

"Anlaşılan o ki HÜDA PAR gündemi epeyce meşgul edecek gibi görünüyor. Cumhur ittifakına dahil olma ihtimali HÜDA PAR’ı hedef tahtasına oturtmuş durumda.

Aslında on yıldan beri siyaset sahnesinde olmasına rağmen bu defa daha aktif ve etkin bir şekilde yer alacağı için bütün kesimler bununla ilgili bir şeyler söylemeye başladı, bundan sonra çok daha fazla şeyler söyleyecekler.

Mesele netleştikçe bizim de söyleyecek çok şeyimiz olacak. Unutmazsam ilk söyleyeceğim şey; “HÜDA PAR HÜDA PAR’dan büyüktür” başlığı altında olacaktır.

Fakat ben ilk söyleyeceklerimi başkalarından önce HÜDA PAR gönüllülerine söylemek istiyorum.

Belki şimdiye kadar hiç uğramadığınız yoğunlukta hücuma ve sözlü saldırılara uğrayacaksınız, duymadığınız şeyler duyacaksınız, öyle görünüyor.

Kuşanacağınız ilk şey sabır olmalıdır. Düşünmeden acele ve öfkeyle vereceğiniz karşılıklar her ne kadar o an için nefislerinizi tatmin etse de daha sonra aleyhinize kullanılan malzemeye dönüşecektir.

Daha sonra geri çekmek zorunda kalacağımız hiç bir sözü baştan söylememeliyiz.

Bir başka şey; sanal âlemde size yapılan saldırı, hakaret veya iftiraların ortalığı karıştırma adına uydurma hesaplardan olabileceği ihtimali hiç bir zaman unutulmamalıdır.

Sizler tebliğ ve davetin ne olduğunu herkesten iyi bilirsiniz, siyaset sahnesine çıkmadan önce işiniz gücünüz buydu. Şimdi değişen bir şey yok, sadece şu var ki, sizi öfkelendirecek şeyleri biraz daha fazla duyacaksınız. Kendi dilinizle önünüze duvar çekmeyin, başkalarına ulaşacağınız yolları kapamayın.

Müttefiklerimizi memnun etme adına yakın çevremizde iç içe yaşadığımız diğer insanlarla köprüleri yıkacak hiç bir tavrı sergilememeliyiz.

İnanıyoruz ki HÜDAPAR’la birlikte Türkiye’de siyasete yeni bir hava gelecek."