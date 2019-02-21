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Erdoğan’dan CHP’nin Rum ağzına tepki: Petrol aramalarını durdurmayacağız

Altındağ’daki toplu açılış töreninde ve Etimesgut’ta düzenlenen mitingde halka hitap eden Erdoğan, Türkiye’nin petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerini eleştiren zihniyete tepki göstererek, “Rumlar ve kimi CHP milletvekilleri istemiyor diye Doğu Akdeniz’deki petrol arama faaliyetlerimizi durdurmayacağız. Bizi en çok yaralayan, CHP’nin Rumların ağzıyla konuşmasıdır” ifadelerini kullandı.

21 Şubat 2019 Perşembe 12:48
Erdoğan’dan CHP’nin Rum ağzına tepki: Petrol aramalarını durdurmayacağız

 Yeni Akit  Ankara 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’nın Altındağ’ilçesindeki toplu açılış töreninde ve Etimesgut’ta düzenlenen mitingde halka hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, “Eski Türkiye heveslilerinin özellikle saldırdığı 2009’da Altındağ yüzde 57,3 ile ‘Milli İrade’ dedi. 16 Nisan halk oylamasında Altındağ yüzde 63,3 ile kalıcı istikrar dedi, büyük güçlü Türkiye dedi. Sizler güçlü duruşunuzla sadece Altındağ ve Ankara’nın gelişmesine katkıda bulunmadınız, aynı zamanda Türkiye’nin 17 senesinde eğitimde, sağlıkta, ekonomide yazdığı destanlarda pay sahibi oldunuz. Rabbim kardeşliğimizi, muhabbetimizi daim etsin. İnşallah 31 Mart akşamında bu başarıların yenisini ekleyeceğiz. 31 Mart, DEAŞ ve PKK gibi proje terör örgütleri üzerinden ülkemizin bekasına kastedenlere indirilmiş ağır bir darbe olacaktır” ifadelerini kullandı.

CHP yıkmanın peşinde!

CHP’nin yıkmanın, yasaklamanın peşinde olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz ihya etmenin, inşa etmenin, yeni eserler, yeni projelerle ülkemizi kalkındırmanın mücadelesini verirken, CHP yıkmanın yasaklamanın peşinde. Rumlar ve kimi CHP milletvekilleri istemiyor diye Doğu Akdeniz’deki petrol arama faaliyetlerimizi durdurmayacağız. Türkiye’nin Akdeniz’de yürüttüğü çalışmalardan Rumların ve diğerlerinin rahatsızlık duyması gayet tabiidir. Burada sorgulanması gereken CHP’nin tavrıdır, hazımsızlığıdır. Biz, CHP rahatsız oluyor diye ülkemizin ve Kuzey Kıbrıslı kardeşlerimizin enerji kaynakları üzerindeki haklarını savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. Çalışmalarımızı sonuna kadar devam ettirerek inşallah milletimize, hasretle beklediği müjdeli haberleri de vereceğiz” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilkent ve Etlik şehir hastanelerini 14 Mart’ta hizmete açacaklarını bildirdi.

“20 bin öğretmen ataması daha gerçekleştireceğiz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Ankara Etimesgut Belediyesi önünde düzenlediği mitingde ise yaptığı konuşmada, “Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmen ataması daha gerçekleştireceğiz” dedi. Erdoğan, “Atamayla ilgili takvim Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından yayınlandı. Böylece 2019 senesi içinde toplam 40 bin öğretmenimizin ataması yapılmış olacak” ifadelerini kullandı.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 12:48
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  3. DEAŞ
  4. PKK
  5. 31 Mart
  6. CHP
  7. Kuzey Kıbrıs
  8. Doğu Akdeniz
  9. Ankara Etimesgut Belediyesi
  10. Milli Eğitim Bakanlığı

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