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Seçim 2019 Sayfası

Erdoğan'dan CHP'lilerin saldırısına uğrayan kız yurduna ziyaret

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'liler tarafından saldırıay uğrayan TÜRGEV Şişli - Mihri Hatun Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret etti.

21 Nisan 2019 Pazar 22:25
Erdoğan'dan CHP'lilerin saldırısına uğrayan kız yurduna ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şişli'de bulunan Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'nın (TÜRGEV) kız öğrenci yurdunu ziyaret etti. 

Ziyarette, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun ve TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Esra Albayrak da hazır bulundu.

4 gün önce saldırıya uğramıştı

CHP adayı İmamoğlu’nun mitingi sonrası bir grup provokatör, Şişli’deki kız yurduna saldırıda bulundu. Öte yandan TÜRGEV yöneticilerinin, çirkin saldırının faillerinin bir an önce bulunması için yasal başvurularda bulunduğu belirtildi.

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Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 22:25
  1. Türgev
  2. Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı
  3. Şişli

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