Erdoğan'dan Can Dündar açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel arasında gerçekleşen toplantı sonrası ortak basın açıklaması gerçekleştirildi. Basın açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan liderler, Can Dündar hakkında sorulan soruyu da cevapsız bırakmadı.

BU KİŞİ AJANDIR

Cumhurbaşkanı Erdoğan Can Dündar'la ilgili, "5 yıl 10 aya mahkum olan bir kişi aradaki boşluğu fırsat bilerek Almanya'ya gelmiştir. Bu kişi bir mahkumdur ve 5 yıl mahkumiyeti vardır, ajandır. Devletin sırrını ifşa etmiştir. Hiçbir ülkede devletin sırrı ifşa edilmez." dedi.

“BEN İADE EDERDİM”

Erdoğan, “Bizim böyle bir suçlunun iadesini istemek en doğal hakkımızdır. Aynı durum Almanya için de gerçerli olabilirdi. Böyle bir durum benim başıma gelse ben verirdim.” İfadelerini kullandı.