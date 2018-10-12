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Erdoğan'dan 'bürokrasinin azaltılması' genelgesi

Kamu hizmetlerinin işleyişine ilişkin Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesinde, yapılan tüm başvuruların başka bir makamın görev alanında girse dahi süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırılacağı belirtildi.

12 Ekim 2018 Cuma 08:39
Erdoğan'dan 'bürokrasinin azaltılması' genelgesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kamu hizmetlerine ilişkin genelgesi, Resmi Gazete’de yayımlandı. Genelgede, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde sorun çözen, çözüm üreten, sonuç ve vatandaş odaklı devlet anlayışı ile bürokrasinin azaltılmasının Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin öncelikli hedeflerinden olduğu vurgulandı. 

“Başvuru başka bir makamın görev alanına girse dahi süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırılacaktır” 
Kamu hizmetlerinde, hantallığa sebebiyet veren hususların ortadan kaldırılması, hizmetlerin en süratli ve en iyi şekilde sunulması, devlet ve millet bütünleşmesini zedeleyen davranışlardan kaçınılması gerektiğinin altının çizildiği genelgede, şunlara yer verildi: 
“Bu itibarla; kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan tüm başvurularda, talebin sonuçlandırılması başka bir idari makamın görev alanında kalsa dahi, başvurular anında incelenerek takip edilecek, talebin ilk başvuru yerinde neticelendirilmesine özen gösterilecek, başvuru sahibine yapılan işlemler hakkında gecikmeksizin nihai ve kesin bilgi verilecek, başvuruların süratli ve doğru sonuçlandırılması amacıyla gerekli tüm tedbirler alınacaktır.” 
 

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 08:39
  1. erdoğan
  2. bürokrasi

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