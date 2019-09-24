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Erdoğan'dan BM'de Sisi tepkisi! Aynı masaya oturmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu Toplantısı için düzenlenen yemeğe katılmadı. Erdoğan, kendisine ayrılan masada Mısır'ın darbeci lideri Sisi'nin de olduğu bilgisi gelince salona girmedi.

24 Eylül 2019 Salı 23:24
Erdoğan'dan BM'de Sisi tepkisi! Aynı masaya oturmadı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Toplantısı için ABD'de olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, liderler için verilen yemeğe katılmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan için ABD Başkanı Trump, BM Genel Sekreteri Guterres, Almanya Başbakanı Merkel'in de olduğu masada yer ayrıldı.

Ancak masada Mısır'ın darbeci lideri Sisi'nin de olduğu bilgisi gelince Cumhurbaşkanı Erdoğan salona girmedi.

Erdoğan'a ayrılan sandalye yemek sırasında boş kaldı.

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 23:24
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Recep Tayyip Erdoğan Sisi
  3. BM Sisi

YORUM YAZ

  • SadeddinSadeddin16 dk önce
    ADAM GİBİ ADAM!!!!!!!!!UZUN ADAM !!!!!
  • Efelerdiyari Efelerdiyari 25 dk önce
    Bu cetelerin arasina oturmasi pekte yakismazdi. Hepside les kargasi bunlarin...
  • Trabzonlu Trabzonlu 31 dk önce
    Yürüyeceksin millet yürüyecek arkandan. Adammm izindeyiz

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