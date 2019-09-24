Erdoğan'dan BM'de Sisi tepkisi! Aynı masaya oturmadı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu Toplantısı için düzenlenen yemeğe katılmadı. Erdoğan, kendisine ayrılan masada Mısır'ın darbeci lideri Sisi'nin de olduğu bilgisi gelince salona girmedi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Toplantısı için ABD'de olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, liderler için verilen yemeğe katılmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan için ABD Başkanı Trump, BM Genel Sekreteri Guterres, Almanya Başbakanı Merkel'in de olduğu masada yer ayrıldı. Ancak masada Mısır'ın darbeci lideri Sisi'nin de olduğu bilgisi gelince Cumhurbaşkanı Erdoğan salona girmedi. Erdoğan'a ayrılan sandalye yemek sırasında boş kaldı.

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