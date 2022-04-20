Ramazan bayramı öncesinde merakla beklenen ikramiyeler konusunda açıklama geldi. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Ramazan bayramı ikramiyeleri ne zaman verilecek?

Erdoğan'dan bayram ikramiyesi açıklaması: Bayram ikramiyesi ne kadar?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine yöneltilen ‘Bayram ikramiyesinde artış olacak mı?’ sorusuna cevap verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Çalışma Bakanı Bilgin ne dediyse doğrudur” dedi.

Önceki gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilerin bayram ikramiyesinde artış yapılması yönünde bir kararlarının olmadığını belirterek, Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 28 veya 29 Nisan'da ödeneceğini bildirdi.

Bilgin, "Bu zaten adı üstünde bayram ikramiyesi. Bu, ücret türü veya asgari ücret vesaire gibi bir şey değil. Şu anda öyle bir kararımız yok” dedi.