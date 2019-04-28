Erdoğan’dan, Başkan Altay’a en yüksek oy ödülü

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlerinde büyükşehirlerde en yüksek oyu alan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a plaket verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde en fazla oyu alan ilk beş sıradaki büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanlarına plaket verdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Ankara Kızılcahamam’daki 28. Değerlendirme ve İstişare Kampının kapanış toplantısında yerel seçimlerde yüzde 70,53 oranla büyükşehirlerde en yüksek oyu alan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a plaket verdi.

“Emanete gözümüz gibi bakacağız”

Ödül nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Bizlere büyük bir destek veren, her zaman yanımızda olan tüm Konyalı hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. Bu ödülü onlar adına aldık. Hemşerilerimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a olan gönül bağlarını sandıkta gösterdiler. Bundan sonra Büyükşehirler içinde en fazla oy almanın sorumluluğu ile hizmet edeceğiz. Cumhurbaşkanımız, Konya ziyaretlerinde bizi Konya’ya Konya’yı da bize emanet etmişti. Konya emanetine sahip çıktı. Biz de bize verilen emanete gözümüz gibi bakacağız” dedi.