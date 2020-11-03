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Gündem Erdoğan'dan Ayda bebek paylaşımı: Allah'a şükürler olsun
Gündem

Erdoğan'dan Ayda bebek paylaşımı: Allah'a şükürler olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir depreminden 91 saat sonra enkaz altından sağ olarak çıkarılan Aydan bebekle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Erdoğan, "Hepimize yeni umutlar bahşeden Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun güzel yavrum" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 14:20:00 -
Erdoğan'dan Ayda bebek paylaşımı: Allah'a şükürler olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki depremin ardından 91 saat sonra Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı enkazından sağ çıkarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin için bir mesaj paylaştı.

"Allah'a şükürler olsun"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından Ayda'nın fotoğrafıyla paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi: "Mucizenin adı Ayda... 91 saat sonra senin o gülen gözlerinle birlikte hepimize yeni umutlar bahşeden Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun güzel yavrum..."

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