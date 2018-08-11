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Erdoğan'dan Avrupa'ya çağrı! Çıkmak istiyorsanız biz hazırız

AK Parti Rize İl Danışma Meclisi Toplantısında konuşan Başkan Erdoğan Avrupa'ya seslenerek, ''Avrupalı ülkeler de bu dolar tehdidinden çıkmak istiyorsa onlarla da bunu yapmaya hazırız'' diye konuştu.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 18:18
Erdoğan'dan Avrupa'ya çağrı! Çıkmak istiyorsanız biz hazırız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize İl Danışma Meclisi Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan yaptığı konuşmada Avrupa'ya seslenerek ''Avrupalı ülkeler de bu dolar tehdidinden çıkmak istiyorsa onlarla da bunu yapmaya hazırız'' dedi.

Erdoğan, ''Devlet olarak alacağımız tedbirler üzerinde bakanlarımız çalışıyor. Ticaretimizi yerli para üzerinden yapmaya hazırlanıyoruz. Avrupalı ülkeler de bu dolar tehdidinden çıkmak istiyorsa onlarla da bunu yapmaya hazırız. Tüm dünyaya ekonomik savaş ilan eden, yaptırım tehditleriyle ülkeleri haraca bağlayan bu düzeni asla kabul etmiyoruz. Cezaymıs, kurmuş, dövizmiş, yaptırımmış hiçbiri umrumuzda değil. Biz bugünlere milletimizle geldik. Bizim krizden çıkış formülümüz budur. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Savunma sanayisinde bunu yaptık. Şimdi de bunu yapacağız. İhracatta bunu yaptık. Turizmde 40 milyona gidiyoruz. Haberler güzel. Diğer alanlarda da bunu yapacağız. Bize parmak sallayanları pişman edeceğiz'' dedi.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 18:18
  1. Rize
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. AK Parti

YORUM YAZ

  • adem adem 1 sa önce
    thynin bilet fiyatlarini yariya indirin...gerekirse kár etmesin bir sene,,, bakin görün ne kadar turist gelecek Türkiyeye...
  • hasanhasan1 sa önce
    Niye daha once tedbir almadınız? Tedbir onceden alınır. İş işten gectikten sonra degil..
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