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Siyaset Erdoğan'dan anladıkları dilden uyarı: Kırık dökük askeri güçleriyle efelenenlere...
Siyaset

Erdoğan'dan anladıkları dilden uyarı: Kırık dökük askeri güçleriyle efelenenlere...

"Bizimle masaya oturmak yerine kırık dökük askeri güçleriyle efelenenlere tarihi bir kenara bırakıyorum son 4 yıldır diplomasi çalışmalarımızı ve askeri harekatlarımızı iyi incelemelerini tavsiye ediyorum" ifadesinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, maşa olarak kullanılan Yunanistan'ı uyardı.

Yeniakit Publisher
2020-09-07 21:20:00 -
Erdoğan'dan anladıkları dilden uyarı: Kırık dökük askeri güçleriyle efelenenlere...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. 

Savunma sanayii, otomotivde yüksek teknolojiye dayalı pekçok alandaTürkiye'nin dünyanın ilk birkaç ülkesi olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnsan hakları, hukuk, ticari mevzuatta insanımızın hayatını kolaylaştıracak yeni reformların hazırlıkları içerisindeyiz." dedi.

Türkiye'nin bölgede ve dünyada söz sahibi konuma geldiğini belirten Erdoğan, "Gerektiğinde diplomasiden askeri güce kadar her mekanizmayı etkin şekilde devreye sokacak altyapı ve iradeye sahibiz" ifadesinde bulundu.

Akdeniz'de emrivaki bir şekilde Türkiye'nin haklarını gasp etmeye çalışanların heveslerinin kursağında kalacağına değinen Erdoğan, "Vatandaşlarının güvenini tehlikeye atma pahasına Türkiye üzerine dikilenler anı geldiğinde korkarım ki bedelini ağır ödemezler. Her fırsatta görüşme, konuşma, müzakereden yana olduğumuzu söylüyoruz. Bizimle masaya oturmak yerine kırık dökük askeri güçleriyle efelenenlere tarihi bir kenara bırakıyorum son 4 yıldır diplomasi çalışmalarımızı ve askeri harekatlarımızı iyi incelemelerini tavsiye ediyorum." sözleriyle maşa olarak kullanılan Yunanistan'a uyarıda bulundu.

Doğu Akdeniz'deki haklarını kullanan Türkiye'ye karşı körü körüne tavır alan ülkeleri sağduyuya davet eden Erdoğan, Avrupa ülkelerinin Kıbrıs, Suriye ve Libya'da iyi bir sınav veremediğini belirtti ve Doğu Akdeniz'de tutarlı olmaları için çağrı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye Doğu Akdeniz'de kararlı ve aktif bir şekilde mücadelesini sürdürecektir" sözleriyle Doğu Akdeniz'deki Türk haklarının korunacağını söyledi.

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