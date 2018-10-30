Erdoğan'dan andımızı okuyamayan CHP'lilere: Bunlar gardırop Atatürkçüsü!

AK Parti’nin grup toplantısında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin 29 Ekim kutlamalarındaki tavrını eleştirdi ve Rize'de andımızı okuyamayan CHP'lilere sert çıktı.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından o bölüm;

Bunlar salon cumhuriyetçisi, gardırop Atatürkçüsü!

Zafer Bayramımızı Cumhuriyet Bayramımızı kendi tekellerine almak isteyen bir kesim var. Yıllarca cumhur ile cumhuriyeti birbirinden uzaklaştırıp iktidarlarını korumaya çalışan kafa milletimizi aşağıladı. Ülkenin ve milletin adına atılan ne adım varsa hepsini engellemeye çalışmışlardır. Biz bunlara salon Cumhuriyetçisi, gardırop Atatürkçüsü diyoruz. Bu kafa yıllar boyu milletimizi hep aşağılamıştır.Bunlar Atatürk'ün resmini Türk Lirası'ndan çıkarmadılar mı? Yerine İnönü'yü koydular. Genç nesil bunu bilmez ama Bay Kemal bilir. Pulda parada sınıflardaki Atatürk'e ait tabloları kaldıran sizdiniz siz. CHP'nin o kirli gerçek yüzünü herkesin bilmesi lazım.

Eleştireceğiz diye saçmalıyorlar

Andımız tartışması üzerinden ülkemize ve milletimize bağlılığımızı sorgulamaya kalkıyorlar. Bu salon Cumhuriyetçilerine bizim getirdiğimiz hizmet fazla geliyor. Güya, andımız meselesini köpürterek milletimizle aramıza nifak sokacaklarını sanıyorlar. 2015'ten bu yana neredeydiniz? Kendilerini trajikomik durumlara düşürüyorlar. Son günlerde kara önlük giyen, meydanlara dökülen koca koca adamlar gördüm. Bizi eleştireceğim diye saçmalıyorlar.Bizim Cumhuriyetçiliğimizin ölçüsü milletimize kazandırdığımız eserlerdir. Bizim Türklüğümüzün ölçüsü, tek parti döneminden kalma metin değil, milletimizin gönlündeki yeridir. Moğolistan'daki harabe olan yerleri ayağa kaldıran biziz. Bizim tek andımız, İstiklal Marşı'mızdır. Bundan taviz yok.

Ne olmuştu?

CHP Rize Çayeli İlçe Teşkilatının düzenlediği 'Andımız' protestosunda eski ilçe başkanı andımızı okutmakta zorlandı.

Son günlerdeki 'Öğrenci Andı' tartışmalarına bir tepki de Rize'nin Pazar ilçesinden geldi. CHP'nin Çayeli İlçe Teşkilatının düzenlediği protesto gösterisinde andın okunması planlandı. Öğretmen emeklisi olan yerel seçimlerde belediye başkanı aday adayı olduğu için istifa eden eski CHP Pazar İlçe Başkanı Abdullah Yıldız, Öğrenci Andı'nı unutunca diğer partililerden sufle aldı.

İşte o anlar;