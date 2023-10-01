Erdoğan'dan AB'ye rest: Artık tahammülümüz kalmadı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Açılış Töreni'nde, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım sürecine ve AB'nin ikiyüzlü tutumuna da değindi.

Türkiye'nin AB'ye verdiği sözlerin tümünü yerine getirdiğini ancak birliğin Türkiye'ye verdiği sözlerin hiçbirini yerine getirmediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adaletsiz ve vefa ilkesi ile bağdaşmayan tutumunda bir değişiklik olmadı. Kağıt üzerindeki ilkeleri hiçe sayan yaklaşımla ülkemize haksızlık yapıyorlar. 60 yıldır kapısında bekletildiğimiz AB'den beklentimiz yok. Vize dayatması gibi haksızlıktan geri dönerlerse kendi yanlışlarından dönmüş olurlar." dedi.

"Artık lafta kalan tam üyeliği sonuçlandırma niyetleri varsa kendi bilecekleri iştir." diyen Erdoğan, "Biz Kopenhag kriterlerini Ankara kriterleri yapar yolumuza devam ederiz. 21 yılda hak ve özgürlükler konusunda sessiz devrim olarak nitelenen reformları milletimiz en iyisine layık olduğu için yaptık. Tam üyelik sürecimizde yeni dayatmalara tahammülümüzün kalmadığını tekrar ifade ediyorum." diyerek adeta rest çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"AİHM'nin son kararları bardağı taşıran son damla olmuştur. Beyhude yere heveslenmesinler. Zaten mahkum olan FETÖ'cü alçaklara bu karardan ekmek çıkmaz. Türkiye milim geri adım atmayacak, eskiye dönmeyecektir. Bir kez ihanet eden her zaman ihanet eder. Milletimiz bir defa ısırıldığı delikten ikinci kez ısırılmayacak kadar basiret sahibi. Avrupa'daki muhataplarımızın Türkiye'deki bedellere en ufak saygısı kalmamıştır. Türkiye'nin egemenlik haklarını hiçe sayan AİHM'ye İngiltere bile tahammül edememiştir. Bizimle terör örgütleri ile aynı hizada sıralananların kararlarına kulak asmamız mümkün değildir. Mesele sadece bundan ibaret değil. Bize demokrasi dersi verenler İslam düşmanlığına karşı üç maymunu oynamaktadır."

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