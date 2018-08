Erdoğan'dan ABD'ye sert mesajlar: Teslim olmadık, olmayacağız

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Sevgili kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler sizleri bu altıncı olağan kongremizde en kalbi duygularımla selamlıyorum. Evet şu anda partimiz 17 yaşında. Genç, dinamik ve geleceğe çok daha iyi hazırlanan bir parti olarak Türkiye’ye dünyaya en büyük mesajları bugün tekrar veriyoruz. Bizler tek milletiz, tek bayrağız, tek vatanız, tek devletiz. Ve bizi bölmek, parçalamak isteyenlere en güzel cevabı hem sandıklarda veriyoruz, hem meydanlarda veriyoruz. Bugün yenilenerek, yeni sistemle ilk defa kongremizi yaparak inşallah dünyaya farklı bir mesaj vereceğiz. Şu anda karşımda 10 binleri görüyorum. Bugüne kadar hiçbir yerde eğilmedik. Biz sadece ve sadece Allah’ın huzurunda rükuda ve secdede eğildik.

Ülkemizin 81 vilayetinden salonumuza teşrif eden kardeşlerime hoş geldiniz diyorum. Bu mutlu günümüzü bizlerle paylaşmak üzere misafirlerimize tekrar hoş geldiniz diyorum. Şu anda vatan toprağının neresinde olursa olsun; fabrikada masa başında, inşaatta iskele üstünde, aracının direksiyonunda, dükkanında, nafakasını temin etmek için çalışan tüm emekçilerimize selamlarımı sunuyorum.

Pamuk toplayan, fındık toplayan, çay biçen, ekin biçen, ürününü hasad eden, serasını hazırlayan, hayvanını otlatan tüm kardeşlerime selamlarımı yolluyorum. İşverenlerimize, girişimcilerimize, tüccarlarımız, kendisi ve ülkesi için kazanan, yatırım yapan, koşturan herkese selamlarımı yolluyorum. Okullarda üniversitelerde kitabıyla, defteriyle gayretiyle ilim öğreten ve öğrenen hocalarımızla öğrencilerimize selamlarımızı yolluyorum.

Sınırlarımız içinde ve dışında dağlarda, ovalarda, şehirlerde, en izbe yerlerde ülkemizin güvenliği için hayatlarını ortaya koyarak görev yapan bütün güvenlik güçlerimize selamlarımı sunuyorum. Terörle mücadelede 15 Temmuz’da ve her nerede olursa olsun fedakarlık yapmış olan şehit yakınlarına, gazilerimize selamlarımızı yolluyorum. Bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize şifalar diliyorum.

Dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, ülkemize milletimize partimize muhabbet duyan herkese selamlarımı gönderiyorum. Allah’ın rahmeti bereketi hepimizin üzerine olsun.

'NİCE 17 YILLARA BİRLİKTE ULAŞTIRACAĞIZ'

Bundan tam 17 yıl önce AK Partiyi kurarken bugün Türk siyaset tarihine, hizmete sevdalı insanların kurduğu AK Parti’nin doğum günü olarak geçecek demiştik. Ve, 'bugünden sonra Türkiyemizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' demiştik. Hamd olsun milletimize verdiğimiz sözü tutmuş olmanın bahtiyarlığıyla bugün karşınızda bulunuyorum. 14 Ağustos 2001’den bugüne kadar AK Parti teşkilatında görev almış, genel başkanından teşkilat yöneticilerine, milletvekillerine, belediye başkanlarına, mahalle temsilcilerine kadar herkese şükranlarımı sunuyorum.

Türkiye’de teşkilatın faaliyetlerinde her seviyedeki kadrolarında hanımlara ve gençlere özel önem veren tek parti AK Parti’dir. Buradan tüm hanım kardeşlerimize ve gençlerimize ayrıca şükranlarımı sunuyorum. AK Parti’yi sizlerle bugünlere getirdik. İnşallah daha nice 17 yıllara sizlerle birlikte ulaştıracağız. AK Parti kağıt üzerinde 14 Ağustos 2001 tarihinde kurulmuş bir partidir. AK Parti 60 kurucu üye tarafından kurulmuş bir partidir. Ama AK Parti’nin asıl kurucusu da sahibi de milletimizin bizatihi kendisidir.

'AK PARTİ ANADOLU'DAKİ TÜM İZLERİMİZDİR'

AK Parti’nin ne olduğunu anlayabilmek için önce medeniyetimize ve tarihimize vakıf olmak gerekir. AK Parti başlangıçtır, Hazreti Adem’in dünyaya gelmesiyle başlayan imtihanımızın takibidir. AK Parti hicrettir. Peygamber efendimizin tüm cihanı aydınlatan nurunun tüm insanlığı kucaklayan mesajının müntesibidir. AK Parti Malazgirt’tir. Sadece Allah’ın rızası için kendisinden kat be kat düşmanın üstüne, 'ölürsem kefenim üzerimdeki elbisemdir' diyerek Sultan Alparslan’ın yolundan gidendir.

AK Parti Anadolu’daki tüm izlerimizdir. AK Parti İznik’te, Söğüt’te Edirne’de Sivas’ta Kayseri’de Alanya’da Kastamonu’da Malatya’da Antalya’da devletler kuran atalarımızın varisidir. AK Parti Selçukludur, Osmanlıdır. AK Parti fetihtir. İstanbul’u alarak çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet’in mirasçıdır. Yavuz Sultan Selim Han’ın yoldaşıdır. AK Parti müdafidir. Dünyanın çalkantılı bir dönemde devletimizi hem koruyup hem geliştiren Sultan Abdülhamid’in hakkının hukukunun savunucudur. AK Parti Çanakkale’dir, Kutül Amare’dir. Yedi düvelin üzerimize geldiği anlarda bile cesaretiyle bile zincirleri kıran, oyunları bozan ecdadın torunudur.

AK Parti İstiklal harbimizdir, cumhuriyetimizdir. “Artık yıkıldı, yok oldu” denilen milleti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde küllerinden yeniden doğarcasına ayağa kaldıran milli mücadele ruhunun temsilcisidir. AK Parti çok partili hayattır. Menderes’in bedelini canıyla ödediği demokrasi mücadelesinin bugünkü sancaktarıdır. Rahmetli Özal’ın bin bir meşakkatle açtığı kalkınma yolunun takipçisidir. AK Parti bugündür. Geçtiğimiz 16 yılda Türkiye’yi demokraside ve ekonomide geliştirerek milletimizin hayalini gerçekleştirendir.

'AK PARTİ TÜRKİYE'DİR'

AK Parti gelecektir. Gençlerimize 2053 – 2071 vizyonunu emanet ederek, ülkemizin bir asrını aydınlatandır. Velhasıl AK Parti Türkiye’dir. Bunun için AK Parti’yi milletimiz kurmuştur diyoruz.

Biz mazlumlara gönlümüzü ve imkanlarımızı işte bu anlayışla sonuna kadar açıyoruz. Biz ecdadımıza işte bu hissiyatla, tüm gücümüzle sahip çıkıyoruz. Biz gerektiğinde canımızı işte bu şuurla ortaya koymaktan çekinmiyoruz. Biz bu sorumlulukla soysuzlara zağarlık yapmak yerine, onlara meydan okuyoruz. Ne demek zağarlık? Av köpeği. Hazreti Ali’ye atfedilen güzel bir söz var. 'Haksızlığa karşı susarsanız, hakkınızla birlikte şerefinizi de kaybedersiniz' Biz sadece hakkımızı değil, aynı zamanda ülkemizin de şerefini savunuyoruz.

'BAŞARAMAYACAKSINIZ'

15 Temmuz destanını işte bu hissiyatla verdiğimiz mücadele sayesinde kazandık. Birileri bizi ekonomiyle, yaptırımla, kurla, dövizle, faizle, enflasyonla tehdit ediyoruz. Biz de onlara diyoruz ki, oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz. Biliyoruz ki iman varsa imkan da vardır.

Ya olacağız ya öleceğiz diye hedeflerimize yürüyoruz. Başaramayacaksınız milletimizi bölemeyecek, devletimizi yıkamayacaksınız. Kurulduğumuz günden beri gördüğümüz her haksızlık zulüm riyakarlık karşısında sesimizi yükseltmekten geri durmayacağız. Zalimler vurdukça sinenlerden, teröristlerden boyun eğenlerden olmadık, olmayacağız. Önde yiğitler aslan gibi vuruşurken, arkada el ovuşturanlara benzemedik, benzemeyeceğiz. Ülke yanarken fırsatçılık peşinde koşanlara itibar etmedik, etmeyeceğiz. Dünyayı sömürerek kendilerine refah düzeni kuranlara boyun eğmedik, eğmeyeceğiz.

Zahirde bize stratejik ortak gibi gözüküp de attığı her adımla bizi stratejik hedef haline getirmeye çalışanlara teslim olmadık, olmayacağız. Kısa çöpün uzun çöpten hakkını bir gün alacağına inandık, inanmayı sürdüreceğiz.

'ASLA MASA BAŞI SİYASET YAPMADIK'

Tarihin dolgu malzemesi değil inşacısı olduğumuzu unutmadık, unutmayacağız. AK Parti olarak asla masa başı siyaset yapmadık. Rakip bulamadığımızda kendi kendimize yarıştık. Gücümüzü darbe odaklarından değil sadece milletimizden aldık. Programlara göre değil milletimizin isteklerine göre icraat yaptık. Bir ayağımızla İstanbul’a Ankara’ya 81 vilayetimizle sıkı sıkıya basarken diğeriyle bölgemizin ve dünyanın dört bir yanını adımlıyoruz.

Biz ülkemizi çok sevdik. Çok sevdiğimiz için de Türkiye’ye birinci sınıf demokrasi, ekonomi, hizmet yakışır dedik. AK Parti’yi kurduğumuz günden beri de bunun için çalıştık. Kimlik siyaseti değil millet siyaseti yaptık. Hep üretmenin, büyütmenin peşinde olduk. Hiç kimseyi aynı kalıba sokmaya çalışmadık, tüm renklerimizi olduğu gibi kabul ettik. Soframızın paylaştıkça bereketlendiği inancıyla yardım için uzanan hiçbir eli boş çevirmedik.

Tabi aynı zamanda husumetler çoğaldı. İçerdeki ihanet odaklarını da hayata geçirdiler. Sokak darbesi yapmaya kalktılar, yargı darbesi yapmaya kalktılar, terör darbesi yapmaya kalktılar. Ülkemiz dışından taciz atışlarıyla sınır darbesi yapmaya kalktılar. Siyaset darbesi yapmaya kalktılar. Kuru, dövizi, faizi kullanarak ekonomik darbe yapmaya kalktılar.

Geçen dönemde yaşadıklarımızı şöyle bir gözümün önüne getiriyorum. Kaderin üstündeki kaderin tezahürlerine şahit oldum. Hep birlikte Türkiye olduğumuzda hiç kimsenin bize gücü yetmez. Bugün her türlü tehdidin karşısında dimdik ayakta kalan Türkiye’yi işte bu duruşumuza borçluyuz. Bana böyle bir milletin evladı olmayı nasip eden Rabbime binlerce kez hamd ediyorum.

KONGRE ÖNCESİ ERDOĞAN VATANDAŞLARA SESLENDİ

Yerel seçimlere hazır mıyız? Yeni sistemde AK Parti'nin iktidarı ile 81 milyon insanca yaşamanın erdemine ulaşacak. Eğitim'de, sağlıkta, ulaşımda, emniyette ve adalette her şeyde çok daha iyi olacağız. Kardeşlerim sizleri dışarıda çok fazla yormak istemiyorum. Kurban Bayramı'mız şimdiden hayırlara vesile olsun. Sizlerle gurur duyuyoruz kardeşlerim. Durmak yok yola devam. Bugün ana kademenin kongresini yapıyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Kongremiz şimdiden hayırlı olsun. Kalın sağlıcakla.

AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'ne il dışından yoğun katılım olması nedeniyle şehrin girişinde kontrol noktaları oluşturuldu. Bu noktalara otobüslerle gelen partililer, Atatürk Kültür Merkezi alanına ulaştı. Partililer, tezahüratlar eşliğinde kongrenin düzenleneceği salona yürüdü. Spor salonu önünde ve çevresinde bekleyenlere, kumanya ve su servisi yapıldı. Kongrenin yapılacağı Ankara Spor Salonu, sabah erken saatlerde uzman ekipler tarafından arandıktan sonra görevlilere teslim edildi.

DEV EKRANLARDAN TAKİP EDİYORLAR

Salon çevresi bariyerlerle araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Kongreye katılacaklar için güvenlik noktaları oluşturuldu. Partililer detaylı üst aramasından geçirildikten sonra alana alınıyor. Salona giremeyenler de kongreyi dışarıda kurulan dev ekranlardan takip etti. Kongre salonunda delegeler, engelliler, gazeteciler ve köşe yazarları için ayrı platformlar yer aldı.

AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi nedeniyle günler öncesinde yapılan planlamayla geniş güvenlik önlemleri alındı. Çevik kuvvet, güvenlik şube, terör, trafik ve özel harekat ekipleri başta olmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğünün tüm birimlerinden çok sayıda polis, kongre nedeniyle görev yapıyor.

TANITIM FİLMİ YAYINLANACAK

Kongrenin açılış konuşmasını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş yapacak. Divan Başkanı Mehmet Ali Şahin'in konuşmasının ardından tanıtım filmi izlenecek. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabı sonrasında sırasıyla AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin faaliyet raporunu takdim edecek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz gelir-gider ve kesin hesabı aktaracak. Bütçenin ibra edilmesinin ardından kongrede yapılacak tüzük değişikliği görüşülecek. Seçimlerin ardından Başkan Erdoğan teşekkür konuşması yapacak.

Kongre öncesi TRT Haber canlı yayınında soruları yanıtlayan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Yaklaşık salonun dışında 40 bin kişi var. Bütün bu görüntü birliğin, beraberliğin, dayanmanın ve bunların ortaya çıkardığı ortak aklın önemini ortaya koyuyor. AK Parti aslında bir millet mukavemetidir. Bu millet saldırıya uğradığında bu milletin sesi, sözü, gerektiğinde yumruğu olan bir hareket AK Parti" dedi.

'YENİ ARKADAŞLAR, YENİ SORUMLULUKLAR ÜSTLENECEK'

Mahir Ünal şöyle devam etti:

"AK Parti'nin bugüne kadar yaptığı kongrelere baktığınız zaman gençlerle ilgili, kadınlarla ilgili AK Parti'nin her zaman bir önceliği var. Yenileşme bizim için bir bayrak değişimi. Bugün genel başkan yardımcısı ve parti sözcüsüyüm ama bir görev değişikliği olabilir. Her birimiz siyasetin millete hizmetkar olmak olduğunu bildiğimiz için millete verdiğimiz hizmeti her noktada gerçekleştirme derdindeyiz. Bugün yeni arkadaşlar gelecek. Daha çok genç olacak, daha çok kadın olacak. Yeni arkadaşlarımız yeni sorumluluklar üstlenecekler.

Önümüzde 2019 seçimleri var. 2019 seçimleri AK Parti için çok önemli. AK Parti aslında yerel seçimlerde ortaya koyduğu başarıyla milletin iktidar görevi verdiği bir parti. Yerel yönetimlerdeki başarı bizim için çok önemli. Zira hükümet, parti ve tabii yerel yönetimler ortak hareket ettiğinde şehirlerimiz daha hızlı kalkınıyorlar."

JEFFREY'İN GÖREVE GETİRİLMESİ

"Aynı anda Türk dostudur. PKK'nın PYD'nin pozisyonunu bilen, PKK ile PYD arasındaki ilişkiyi bilen ve Türkiye'ye dönük de her zaman olumlu açıklamalar yapmış, 15 Temmuz'dan hemen sorna biz bir heyetle ABD'ye gitmiştik. 15 Temmuz'u anlatmak ve 15 Temmuz'da Türkiye'nin yaşadıklarıyla ilgili hem orada düşünce kuruluşlarıyla, hem savunma, içişleri bakanlığıyla görüşmeler gerçekleştirmiştik. Sayın Jeffrey ile de görüşmüştük. Ve Jeffrey, 15 Temmuz'un açık bir darbe olduğunu, demokrasiye dönük bir müdahale olduğunu orada açık bir şekilde ifade etmişti.

.