Erdoğan'dan ABD'ye gözdağı! Yaptırım olursa...

Beyaz Saray'da Cumhuriyetçi senatörlerle yapılan Türkiye ve S-400 gündemli "gizli" toplantının detaylarını aktaran NBC haber kanalı, Donald Trump'ın yaptırımlar konusunda "esneklik" talep ettiğini belirtti.

Senatörlerin yanı sıra Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un yaptırım konusunda bastırmasına karşılık Trump'ın daha "yumuşak" bir tutum izlemesindeki gerçek nedenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile G-20 Zirvesi'nde yaptığı görüşme olduğu iddia edildi.

İki liderin görüşmesi hakkında bilgi sahibi olan dört kaynağa dayandırılan habere göre, bu görüşmeden Erdoğan Trump'ı hem övdü hem de "karşılık veririz" diyerek gözdağı verdi.

"NATO'dan çekiliriz, İncirlik'i kapatırız"

NBC'nin haberine göre, ABD'nin yaptırımları hayata geçirmesi durumunda Erdoğan, misillemede bulunacaklarına dair pek çok "tehditte" bulundu.

Kaynaklara göre bu "tehditler" arasında, NATO'dan çekilmek ve ABD'yi Türkiye'deki İncirlik Üssü'nden çıkarmak yer aldı.

"Obama'dan daha iyi bir iş adamısın" vurgusu

Ancak kaynaklar, Erdoğan'ın Trump'ı övmeyi ihmal etmediğini de öne sürdü. Kaynaklara göre, Erdoğan, "deneyimli bir uzlaşmacı" olduğunu belirterek Trump'ın imajına hitap etmeye çalıştı, Hatta Erdoğan, selefi Barack Obama'yı hatırlatarak Trump'a "daha iyi bir işadamı" olduğunu söyledi.

Kaynaklar, böylece iki liderin yaptırımlardan kaçınacak bir anlaşma konusunda uzlaştıklarını iddia etti.

Beyaz Saray ve Ulusal Güvenlik konseyi Trump'ın tutumu, Erdoğan ile görüşmesi ya da senatörlerle yapılan toplantı hakkında yorumda bulunmadı.