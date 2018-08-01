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Erdoğan'dan ABD'nin tehdidine net cevap: Yolumuza devam edeceğiz

ABD ile Rahip Brunson üzerinden gerilen ilişkilerle ilgili soru üzerine konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Recep Tayyip, "Tehdit diline prim vermeyiz. Yolumuza devam edeceğiz." dedi.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 11:15
Erdoğan'dan ABD'nin tehdidine net cevap: Yolumuza devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile Rahip Brunson üzerinden gerilen ilişkilerle ilgili soru üzerine açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Açıklama çok çok manidar. Türkiye'nin dini azınlıklara yönelik en ufak sorunu yoktur. Ama kalkıp da Amerika'da özellikle siyonist anlayışın bu tür tehditkar dil kullanmasını bizim kabul etmemiz mümkün değil. Biz inandığımız yolda bağımsızlığımızdan en ufak bir taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz. Tehdit diline prim vermeyiz" diye konuştu.

Erdoğan, gazetecilerin sorularını cevaplarken, Hakkari Yüksekova'da şehit düşen astsubay eşi ve 11 aylık çocuğunun cenaze törenine katılacağını açıkladı. Erdoğan, "Çok açık net, her şey ortada. Bir 26 yaşındaki annenin, 11 aylık yavrunun bunlar tarafından şehit edilmesinden daha büyük ne olabilir. Bunları parlamentoya gönderme gayreti içinde olanlara en güzel cevaptır. Sivas'taki cenazeye katılacağım" dedi. 

ABD ile yaşanan gerileme değinen Erdoğan şunları söyledi:

"Bize tehditle yaklaşma kimseye bir şey kazandırmaz. NATO'da, Kore'de çok mücadele verdik. Hala NATO'da en yüksek dayanışmayı ortaya koyan bir ülkeye tehdit dili kullanmak yakışmaz. Kusura bakmasınlar biz buna prim vermeyiz. Türkiye'deki dini azınlıkların yaptığı açıklama çok manidar. Kalkıp da ABD'de evangelist anlayışın tehditkar dil kullanması kabul edilebilir değil. Yargı bağımsızlığından en ufak taviz vermeden devam edeceğiz."

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 11:15
  1. Sivas
  2. Hakkari
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Açıklama

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  • ahmetahmet1 sa önce
    siyonist hristiyanlar,ABD yönetimindekatolik hristiyan ABD yiteslim almış ve ABD halkının ödediği vergi gelirlerini gaspederek ÖNCE İSRAİL PROJESİNE TAHSİS ETMİŞ!!!!
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