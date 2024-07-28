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Gündem Erdoğan'dan Abbas açıklaması: Davet ettik, olumlu yanıt vermedi! Bundan sonraki süreci ona göre işleteceğiz
Gündem

Erdoğan'dan Abbas açıklaması: Davet ettik, olumlu yanıt vermedi! Bundan sonraki süreci ona göre işleteceğiz

Yeniakit Publisher
2024-07-28 20:21:00 -
Erdoğan'dan Abbas açıklaması: Davet ettik, olumlu yanıt vermedi! Bundan sonraki süreci ona göre işleteceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize İl Teşkilatı toplantısında konuştu. Mahmud Abbas'ı davet ettiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Abbas bize olumlu cevap veremedi. Bundan sonraki süreci ona göre işleteceğiz." diyerek tepkisini ortaya koydu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle; Çıktı bir tanesi parlamentomuzda Mahmud Abbas konuşturulmalı. Kim bu? Yeniden Refah'ın bir tane adamı. Mahmud Abbas'ı davet etmediğimizi sana kim söylüyor. Mahmud Abbas bize olumlu cevap veremedi. Bundan sonraki süreci ona göre işleteceğiz. Parlamentomuzu hak yolda olan herkese açarız. Bunu göremeyecek kadar gözleri var görmüyorlar.

Savunma sanayiinde bizim ithalat, ihracatımız neydi nereye geldik. Ama bunların hiçbiri bizi aldatmasın. Biz çok güçlü olmalıyız ki, bu İsrail Filistin'e bunu yapamasın.

Belediyelerimiz olduğundan farklı çalışma ortaya koymaları lazım. Rize'de yaşayan kardeşlerimin belediyesinden şikayetçi olmaması lazım. Bazı doğal gaz şikayetleri vardı. Bu doğal gaz şikayetleri de Bakanımız da yanımızdaydı. Onlar da notlarını aldılar. Oraları takip ediyorlar. En kısa zamanda doğal gaz sıkıntılarını gidereceğiz. Belediyelerimiz kendi üstlerine düşen görevleri yerine getirmek suretiyle Rize'de bulunmamız gereken yere bir an önce ulaşalım.

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