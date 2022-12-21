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Gündem Erdoğan'dan 9 bin TL talebine yanıt: Herkesin her söylediği ile adım atamayız
Gündem

Erdoğan'dan 9 bin TL talebine yanıt: Herkesin her söylediği ile adım atamayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, TÜRK-İŞ'in 9 bin TL asgari ücret teklifiyle ilgili "Herkesin her söylediği ile adım atamayız. Bizim sırtımızda küfe var" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-21 15:18:00 -
Erdoğan'dan 9 bin TL talebine yanıt: Herkesin her söylediği ile adım atamayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı sonrası gazetecilere asgari ücretle ilgili açıklama yaptı.

Erdoğan, Bakan Bilgin ile asgari ücret görüşmesinin bugün Külliye'de olacağını söyledi.

TÜRK-İŞ'in 9 bin TL talebiyle ilgili soruya ise, "Herkesin her söylediği ile adım atamayız. Bizim sırtımızda küfe var. Küfe olmayanlar rahat konuşur. Bunların hepsini düşüneceğiz. Eğitimden sağlığa bütün altyapıları düşüneceğiz" cevabını verdi.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asgari ücreti yarın açıklayacağız

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, "Büyük ihtimalle yarın, asgari ücret konusunu da Bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız" demişti. 

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