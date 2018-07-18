0553 313 94 23

Erdoğan'dan 72 CHP milletvekili hakkında suç duyurusu

Başkan Erdoğan, sosyal medyada kendisine ilişkin hakaret içeren karikatürpaylaşan Kılıçdaroğlu ve 72 CHP milletvekili hakkında suç duyurusunda bulundu.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 16:51
Erdoğan'dan 72 CHP milletvekili hakkında suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve 72CHP'li vekil için suç duyurusunda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında sosyal medyadan ODTÜ'de açılan skandal pankarta konu olan karikatürü paylaşması sonrası Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla soruşturma açılmıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Twitter'da "Tayyipler Alemi" karikatürü paylaşan CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma başlattı. Kılıçdaroğlu, dün Meclis'teki grup toplantısında, ODTÜ'lü sözde öğrencilerin tutuklanmasını eleştirerek, öğrencilerin taşıdıkları pankartta yer alan karikatürü sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

ERDOĞAN SUÇ DUYUSUNDA BULUNDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyada kendisine ilişkin hakaret içeren karikatür paylaşan Kılıçdaroğlu ve 72 CHP milletvekili hakkında suç duyurusunda bulundu.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 16:51
  1. Ankara
  2. Kılıçdaroğlu
  3. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • SelimSelim23 dk önce
    Hİç birine acımayın. Kanuna karşı ne suç işliyorlarsa cezasını verin. Eski Türkiye yk artık it gibi kanıunlara uyacaksınız. Ya seve seve ya..
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Eski emniyet müdürüne FETÖ tutuklaması!
  1. Eski emniyet müdürüne FETÖ tutuklaması!
  2. Fenerbahçe imzayı atıyor!
  3. CHP'de bir çatlak daha!
  4. Kafkas ülkesinden Rusya'yı kızdıracak..
  5. Sabancı Grubu'ndan flaş karar! Üçü..
  6. Depremler devam ediyor! Meral..
  7. Erdoğan'dan 72 CHP milletvekili..
  8. Almanya'da Türk iş yerine silahla..
  9. Tanzanya Futbol Federasyonu'ndan..
  10. Adnan Oktar operasyonunda ikinci dalga..
  11. SOLOTÜRK'e İngiltere'den ödül
  12. TSK Twitter'dan açıkladı: Tamamen imha..
  13. Trump: Olumlu sonuçlar yakın
  14. Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi!
  15. Dikkat İBB açıkladı! Atatürk Köprüsü..
  16. Genelkurmay Başkanı Güler'den ilk..
  17. Samsunspor'dan 9 anlaşma!
  18. Yok artık Arda! Nereden nereye...
  19. Avrupa Birliği'nden İsrail'e uyarı:..
  20. Mutluluk: Modern toplumun imkansız aşkı…
Tarikatlara Osmanlı tipi statü
Tarikatlara Osmanlı tipi statü
Ahlâksız zihniyet
Ahlâksız zihniyet
Torba yasada 2 sürpriz madde
Torba yasada 2 sürpriz madde
'Muharrem bey söylemedi, ben söyleyeyim' dedi, bombayı patlattı!
'Muharrem bey söylemedi, ben söyleyeyim' dedi, bombayı patlattı!
O isim MİT imamı çıktı!
O isim MİT imamı çıktı!

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Her vatandaşı ilgilendiriyor! Yeni dönem başlıyor
Her vatandaşı ilgilendiriyor! Yeni dönem başlıyor
Rus yazardan çarpıcı 15 Temmuz iddiası!
Rus yazardan çarpıcı 15 Temmuz iddiası!