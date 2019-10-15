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Erdoğan'dan 30 km'nin sihri nedir? sorusuna bomba yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak “30 km’nin sihri nedir” sorusuna verdiği “30 km’nin altı rejimin sorumluluğundadır” yanıtı yeniden gündeme geldi.

15 Ekim 2019 Salı 10:36
Erdoğan'dan 30 km'nin sihri nedir? sorusuna bomba yanıt

Geçtiğimiz pazar günü basın mensuplarıyla Barış Pınarı Harekatı ile ilgili değerlendirme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, “30 km’nin sihri nedir” sorusuna verdiği “30 km’nin altı rejimin sorumluluğundadır” yanıtını Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk köşesine taşıdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz pazar günü Dolmabahçe Ofisi'nde televizyonların genel yayın yönetmenleriyle bir araya gelerek Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Suriye politikasında yeni bir dönem mi?

Güvenli bölgenin 30 kilometre derinliğinde olan güvenli bölgeyle ilgili bir soruya Erdoğan'ın o toplantıda verdiği yanıt, Türkiye'nin Suriye politikasında yeni bir döneme girildiğini işaret ediyor.

Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk, Erdoğan'ın harekatın gölgesinde kalan bu yanıtını, "Türkiye’nin güneyinde yine Suriye ile sınır komşusu olacağız" başlıklı köşesinde gündeme getirdi.

(...)10- Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “30 km’nin sihri nedir” diye sorulduğunda, bana göre pazar günkü toplantının en can alıcı cümlesini kurdu. “30 km’nin altı rejimin sorumluluğundadır” dedi.

Bu cümleden anlıyoruz ki yakın gelecekte Türkiye’nin güneyinde yine Suriye ile sınır komşusu olacağız.

11- Suriye’nin toprak bütünlüğüne yönelik vurgunun yanısıra Adana Mutabakatı’na atıf yapması Suriye rejimi ile alt düzeyde sürdürülen ilişkinin ürünü diye düşünüyorum. Hatırlayacaksınız Sırbistan dönüşü uçakta aralarında benim de olduğum gazetecilere Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Suriye ile rejimle ilişkilerimizi Rusya üzerinden sürdürüyoruz. Suriye’nin hak ve menfaatleri için adımlar atıyoruz. Suriye halkı için atıyoruz. Atılan adımların hepsi buna yöneliktir” demişti."

Yeni hedef Münbiç

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kararı verdik, uygulama aşamasına geçtik” sözleri ile Münbiç'e harekat sinyali verirken, Suriye Milli Ordusu’nun denetiminde bulunan Münbiç'in kuzeyindeki Cerablus'ta Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hareketliliği arttı.

Bordo bereli timleriyle çok sayıda komando, Münbiç kırsalına takviye olarak gönderildi. Bölgedeki tank ve zırhlı araç hareketliliği dikkat çekmeye başladı.

Münbiç'e giden takviye güçler arasında nehir geçmeye yarayan seyyar köprüler de bulunuyor. Suriye Milli Ordusu’na bağlı güçler de Münbiç sınırında konuşlanmaya başladı.

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 595

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından 7. gününe girilen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 595 oldu."

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 10:36
  1. Ordu
  2. Adana
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Barış Pınarı Harekatı

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