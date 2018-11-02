Erdoğan'dan 3 şehir için özel anket

AK Parti’nin önceki gün gerçekleşen MYK toplantısında bazı genel başkan yardımcılarının yaptığı sunumlardan sonra yerel seçimde başvuru ve aday belirleme süreci de ele alındı. Bugün toplanacak MKYK’da bu takvime son şekli verilecek. Yerel seçim adaylarının başvurularının 5-12 Kasım arasında alınmasının planlandığı, aynı zamanda aday adaylarıyla ilgili bölgelerinde “temayül” yoklamaları gerçekleştirileceği kaydedildi.

İsim istedi

Toplantıda Erdoğan, yerel seçimlerin önemine dikkat çektiği kısa bir konuşma yaptıktan sonra tüm MYK üyelerinden İstanbul, Ankara ve İzmir’de hangi adayları görmek istediklerine dair kapalı zarfta isim aldı. Erdoğan, bugün MKYK toplantısında da MKYK üyelerinden isimleri alacak. Erdoğan’ın gizli tuttuğu mini ankete dair bilgi vermediği “sonuçlar bende saklı” dediği de ifade edildi. Erdoğan’ın “diğer adaylardan ziyade kendi çıkaracağımız adayımıza odaklanalım” dediği de kaydedildi.

'İyi olan kazansın'

Erdoğan’ın toplantıda MHP ile ‘Cumhur sürdüğüne dikkat çekerek, “MHP ile ilgili açıklama yapılırken kullanılan üslup ve dile özen gösterilmesine” dair mesajlar verdiği ve uyarılar yaptığı da ifade edildi. Erdoğan, MHP’nin adaylarının kendi adaylarını ve seçim stratejilerini etkilemeyeceğini ifade ederken, “İyi olan kazansın. Biz en doğru adayla seçime girdikten sonra bunun karşılığını alacağımıza, başarılı olacağımıza eminim. Şu an önceliğimiz en doğru adayları bulmak” değerlendirmesi de yaptı.