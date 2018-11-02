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Erdoğan'dan 3 şehir için özel anket

2019 Mart yerel seçimleri dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir adayları için partisinin MYK üyelerinden kapalı zarf içinde önerdikleri isimleri aldı.

02 Kasım 2018 Cuma 09:15
Erdoğan'dan 3 şehir için özel anket

AK Parti’nin önceki gün gerçekleşen MYK toplantısında bazı genel başkan yardımcılarının yaptığı sunumlardan sonra yerel seçimde başvuru ve aday belirleme süreci de ele alındı. Bugün toplanacak MKYK’da bu takvime son şekli verilecek. Yerel seçim adaylarının başvurularının 5-12 Kasım arasında alınmasının planlandığı, aynı zamanda aday adaylarıyla ilgili bölgelerinde “temayül” yoklamaları gerçekleştirileceği kaydedildi.

İsim istedi 

Toplantıda Erdoğan, yerel seçimlerin önemine dikkat çektiği kısa bir konuşma yaptıktan sonra tüm MYK üyelerinden İstanbul, Ankara ve İzmir’de hangi adayları görmek istediklerine dair kapalı zarfta isim aldı. Erdoğan, bugün MKYK toplantısında da MKYK üyelerinden isimleri alacak. Erdoğan’ın gizli tuttuğu mini ankete dair bilgi vermediği “sonuçlar bende saklı” dediği de ifade edildi. Erdoğan’ın “diğer adaylardan ziyade kendi çıkaracağımız adayımıza odaklanalım” dediği de kaydedildi. 

'İyi olan kazansın'

Erdoğan’ın toplantıda MHP ile ‘Cumhur  sürdüğüne dikkat çekerek, “MHP ile ilgili açıklama yapılırken kullanılan üslup ve dile özen gösterilmesine” dair mesajlar verdiği ve uyarılar yaptığı da ifade edildi. Erdoğan, MHP’nin adaylarının kendi adaylarını ve seçim stratejilerini etkilemeyeceğini ifade ederken, “İyi olan kazansın. Biz en doğru adayla seçime girdikten sonra bunun karşılığını alacağımıza, başarılı olacağımıza eminim. Şu an önceliğimiz en doğru adayları bulmak” değerlendirmesi de yaptı.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 09:15
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. AK PARTİ
  5. Erdoğan
  6. ANKET
  7. SİYASET Haberleri

YORUM YAZ

  • Yunus 16 Yunus 16 24 dk önce
    Eski kaşarları bırakın. GENÇ (40-50 YAŞ) HEYECANLI İNANÇLI CESUR KARARLI BİRİLERİNİ SİZ BULURSUNUZ. Siz İstanbul Belediyesini 37 Yaşta yönettiniz. İSTANBUL A HİZMET EDİP, HALKIN TEVECCÜHÜNÜ KAZANAN, SİZDEN SONRA HALEFİNİZ OLSUN
  • mikâil okuroglumikâil okuroglu26 dk önce
    allah cc yar ve yardımcımız olsun ülkem için ümmet icin çalışacaklara rabbim yardım eylesin amin.
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