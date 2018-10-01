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Erdoğan'dan 2024 yorumu! "Masraftan kurtulduk"

Euro 2024'ün Almanya'ya verilmesi hakkında görüşlerini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Açık konuşayım. Çok da önemsemedim. Masraftan kurtulmuş olduk" dedi.

01 Ekim 2018 Pazartesi 08:41
Erdoğan'dan 2024 yorumu! "Masraftan kurtulduk"

3 günlük Almanya ziyaretinin bitiminde kendisine eşlik eden gazetecilerle Köln'de biraraya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu ülkede gerçekleştirdiği temasları değerlendirdi. Erdoğan, Euro 2024'ün Almanya'ya verilmesini de "Açık konuşayım. Çok da önemsemedim. Hayırlı olsun. Neticede masraftan kurtulmuş olduk" dedi.

"Daha iyi tesislerimiz var ancak masraftan kurtulduk"

İşte Erdoğan'ın Euro 2024 sorusuna verdiği cevap;

Euro 2024 Almanya'ya kaldı; ne dersiniz? 'Lobiler etkili oldu' iddiaları var.

"Açık konuşayım. Çok da önemsemedim. Bu hep böyle dönüyor. İki dünya kupasını veriyorsun, bir Avrupa kupasını veriyorsun. Aynı ülkede bunu yapıyorsun. Türkiye'ye gelince şöyle böyle diyorsun. Tesis ise bizim şu anda Almanlardan geri kalan bir halimiz yok. Çok modern ve kilometre olarak çok daha iyi tesislerimiz var. Hayırlı olsun. Neticede masraftan kurtulmuş olduk."

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 08:41
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. euro 2024

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