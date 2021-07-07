  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Erdoğan'dan 2 buçuk yıl sonra bir ilk!
Uşak'ta silahlı kavga ölüm getirdi
Büyüme hızımız hızla artıyor
Miami'de çöken binada bilanço artıyor
Siyaset Erdoğan'dan 2 buçuk yıl sonra bir ilk!
Siyaset

Erdoğan'dan 2 buçuk yıl sonra bir ilk!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma günü Diyarbakır’ı ziyaret ederek açılış törenlerine katılacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-07 07:46:00 - 2021-07-07 07:48:28
Erdoğan'dan 2 buçuk yıl sonra bir ilk!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır’ı son olarak 31 Mart yerel seçimlerinden önce 9 Mart 2019’da ziyaret etmiş; seçim mitinginin yanı sıra TÜGVA 5. Gençlik Buluşması’nda Diyarbakırlı gençlere hitap etmişti. Erdoğan, 9 Temmuz Cuma günü, 2.5 yıllık aranın ardından Diyarbakır’a giderek vatandaşlarla bir araya gelecek.

Günübirlik gerçekleştirilecek ziyarette Erdoğan, cuma namazını Diyarbakırlı vatandaşlarla birlikte kılacak; HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemlerini sürdüren Diyarbakır Annelerini ziyaret edecek, toplu açılış töreninde halka hitap edecek.

Ayrıca AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı’nın organize ettiği iki programda teşkilatla bir araya gelecek. Erdoğan’a katılacağı programlarda bölge milletvekilleri de eşlik edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay