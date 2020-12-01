Erdoğan'a skandal sözler sarf etmişti! AK Parti'den sert çıkış

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun skandal sözlerine cevap verdi.

Çelik, yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sayın Cumhurbaşkanımız için 'Türkiye için Milli Güvenlik sorunudur' demiş. Yine Türkiye’nin hak ve menfaatlerine düşman olanların diliyle konuşmuş. Türkiye Cumhurbaşkanı’na karşı bu ifadeyi kullanan kişi bir 'demokrasi sorunu' haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamanın devamında şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye’nin milli güvenliğinin korunması için en kararlı ve güçlü siyasetlere imza atmaktadır. Bunun için Türkiye düşmanlarının ortak hedefi haline gelmiştir. Tehditler karşısında Cumhurbaşkanımız tavizsiz bir şekilde yoluna devam etmektedir.

Kılıçdaroğlu’nun utanç verici şekilde Sayın Cumhurbaşkanımız için “Türkiye için milli güvenlik sorunudur” dediği gün, yabancı bir yayında “Türkiye’nin sorunu Cumhurbaşkanının bizzat kendisidir” manşeti atıldı. Milli güvenliğimize düşman olanların hedefi Cumhurbaşkanımızdır.

Kılıçdaroğlu milli güvenliğimiz hakkında fikir öne sürmüyor. Milli güvenlik siyasetimize karşı demokratik eleştiri getirmiyor. Milli güvenliğimize karşı olanların tezlerinin savunuculuğunu yapıyor. Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz konularında Türkiye karşıtlarının tezini savunuyor.

Bugün grup konuşmasında kendi milletvekilinin Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yaptığı hakareti savunmuştur. Türk siyasi tarihi açısından, milli güvenliğimize karşı olanların dilini ve tavrını benimsemek bakımından Kılıçdaroğlu’nun birinci sıraya yerleştiği açıktır.

Milli güvenliğimiz konusundaki çarpık tavırlarının en çarpıcı örneği Suriye’nin kuzeyinde PYD/PKK tarafından kurulmak istenen terör devleti konusundaki yaklaşımlarıdır. YPG/PYD/PKK için 'YPG terör örgütü değil, vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur' demişlerdi.

'YPG, Türkiye’ye saldırmaz' diyerek terör devleti karşısında milli güvenliğimizi zaafa uğratmak istiyorlardı. Milli güvenlik siyaseti hakkında sürekli Türkiye karşıtlarının yanında duruyorlar. Türkiye kimle karşı karşıya gelse Türkiye’nin karşısındakini savunuyorlar.

Kılıçdaroğlu en temel konularda bile hata yapmaya devam ediyor. Her konuşması demokrasi konusundaki cari açığını büyütüyor. Cumhurbaşkanımıza saldırmak için gerçekleri çarpıtıyor.

Türkiye’ye karşı yabancı devletlerin tezlerini savunmak için hemen sözcülüğe soyunuyor. 'Bir ülkenin başka bir ülkenin ticaret gemisine çıkması için NATO’da işletildiği gibi bir sessizlik süreci kuralı yoktur' ilkesini bilmiyor. Karşımızdakilerin haksızlığını savunuyor.

Gemimize dönük gayrı meşru müdahaleyi Almanların dilinden anlatıyor. Gemimize yapılan haksızlığı meşrulaştırmaya çalışıyor. Türkiye’nin tezlerini savunmak yerine Türkiye karşıtı tezlere sözcülük yapıyor."