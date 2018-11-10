0553 313 94 23
impression

Erdoğan'a Paris'te coşkulu karşılama! Dikkat çeken pankart

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paris'te konaklayacağı otele gelişinde kendisini bekleyen Türk vatandaşlarının sevgi gösterileriyle karşılandı. Karşılamada "Bir fotoğrafı bize çok görme Reis" pankartları dikkat çekti.

10 Kasım 2018 Cumartesi 22:58
Erdoğan'a Paris'te coşkulu karşılama! Dikkat çeken pankart

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un davetlisi olarak Birinci Dünya Savaşı'nı sonlandıran Ateşkes Anlaşması'nın 100. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere Paris'e gelen Erdoğan, Charles de Gaulle Havalimanı'ndan konaklayacağı otele geçti.

Peninsula Oteli'nin önünde Erdoğan'ı bekleyen Türk vatandaşları, Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da makam aracından inerek, eşi Emine Erdoğan ile kendisini bekleyen Türk vatandaşlarının yanına gitti.

"Bir fotoğrafı bize çok görme Reis"

Erdoğan, Türkiye ve Fransa bayrakları ile "Bir fotoğrafı bize çok görme Reis" ve "İlk günkü aşkla 16 yıllık muhabbetle hizmete devam" yazılı pankartlar taşıyan vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Türk vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra konaklayacakları otele girdi.  

Erdoğan, otelin içinde de kendisini bekleyen Türklerle sohbet etti. Bu sırada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Erdoğan'ın yanında bulundu.

"Onu ne kadar sevdiğimizi bütün Avrupa'ya göstermeye geldik"

Otelin önünde toplanan Türk vatandaşları duygularını, "Onu ne kadar sevdiğimizi bütün Avrupa'ya göstermeye geldik.", "Tüm gençler toplandık, yanında olmak istiyoruz.", "Cumhurbaşkanımızı görmeye geldik, onu göreceğiz inşallah." sözleriyle ifade ettiler. 

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 22:58
  1. fransa
  2. paris
  3. Pankart
  4. türk vatandaşları
  5. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  6. charles de gaulle havalimanı
  7. SİYASET Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bebek çamaşırlarını yıkarken...
    1. Bebek çamaşırlarını yıkarken...
    2. Servis şoförünü 'kıskançlık' nedeniyle..
    3. Husilerin sözde bakanı Yemen yönetimi..
    4. Asimilasyon oyunu: Yunanistan'ın..
    5. Şemdinli şehidi Melih Sancar'ın baba..
    6. Kilitler acayip akıllandı
    7. Naftogaz'dan Gazprom'a karşı bir zafer..
    8. Erzurum'da katliam gibi kaza! 3 kişi..
    9. Bağırsak parazitlerini önlemek için el..
    10. Korkusunun sebebi gizli parazit olabilir
    11. Rus Başpiskopos'a şok! 3 yıllık yasak..
    12. Şanlıurfa'da 2 akraba aile arasında..
    13. Her şeyi yıkamıyor maalesef..
    14. Florida'da fark yüzde 0,5'in altında!..
    15. Çocuk az daha boğuluyordu!
    16. Erdoğan'a Paris'te coşkulu karşılama!..
    17. Eyvah arkadaşı elektrik çarpmış!
    18. Bırakın şu el dezenfektanlarını
    19. İBB'den metrobüs ve tramvay seferleri..
    20. Bakü'de Kafkas İslam Ordusu'na vefa..
    '5 bin 553' Türk çiftçisini perişan etti!
    '5 bin 553' Türk çiftçisini perişan etti!
    Ukrayna çalkalanıyor! Türkiye'ye geliş sebebi belli oldu
    Ukrayna çalkalanıyor! Türkiye'ye geliş sebebi belli oldu
    İstanbul Havalimanı'nda ilk kriz havada aşıldı
    İstanbul Havalimanı'nda ilk kriz havada aşıldı
    FOX TV'den skandal algı operasyonu!
    FOX TV'den skandal algı operasyonu!
    'Hergele' Ahmet Hakan, ahlaksız 'fenomenlere' seslendi: Başınız belada!
    'Hergele' Ahmet Hakan, ahlaksız 'fenomenlere' seslendi: Başınız belada!

    Günün Karikatürü

    11 Kasım 2018
    Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacak!
    Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacak!
    AYM kararını açıkladı! O partinin mal varlığı Hazine'ye geçti
    AYM kararını açıkladı! O partinin mal varlığı Hazine'ye geçti