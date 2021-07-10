  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Park halindeki otomobil alev alev yandı
Çin'den mobil taksi uygulamasına darbe! Kişisel verileri toplama kurallarını ihlal etti
Taliban’dan yeni açıklama: Ülkenin yüzde 85’i kontrolümüzde
Pakistanlı İslam alimi Mufti Taki Osmani'ye suikast girişimi
Siyaset Erdoğan'a ihanet eden, Kılıçdaroğlu'nun piyonu Ali Babacan yazdı!
Siyaset

Erdoğan'a ihanet eden, Kılıçdaroğlu'nun piyonu Ali Babacan yazdı!

AK Parti'deyken CHP ile iş çeviren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüttüğü siyaset ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırıyor. Erdoğan'ın ‘Uğur Bey ve eşi…’ ifadelerini diline dolayan Babacan, kendi çapında ironi yaparak çirkinleşti. Babacan'ın paylaşımına tepki yağdı.

Yeniakit Publisher
2021-07-10 03:03:00 - 2021-07-10 03:13:31
Erdoğan'a ihanet eden, Kılıçdaroğlu'nun piyonu Ali Babacan yazdı!

yeniakit.com.tr

AK Parti’de yol yürürken CHP ile gizli ittifak kuran DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘siyasetten uzak’ eleştiri yöntemiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a saldırılarını sürdürüyor.

Erdoğan: Uğur Bey ve eşi misafirimiz olacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük bir coşkuyla karşılandığı Diyarbakır'da cuma namazı çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin aşılamada 58 milyonu aştığını belirten Erdoğan, “BionTech’ten gelen bir miktar aşı var, Sinovac’tan bir miktar aşı geldi, geliyor. En yakın zamanda Uğur Bey ve eşi onlar da misafirimiz olacaklar." ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın ‘Uğur Bey ve eşi…’ şeklindeki söylemini diline dolayan Ali Babacan ise, sosyal medya hesabından küstah bir paylaşımda bulundu.

Babacan Erdoğan'ı eleştirdi

Kendi eşi Zeynep Babacan ile Ahmet Davutoğlu’nun ‘Karar’ı röportaj yaparken ‘Benim eşime ismi ile hitap edin, Ali Babacan’ın eşi demeyin' hatırlatması yapamazken, Erdoğan’a muhalefet olsun diye itiraz etti.

Babacan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan'ın açıklamasını alıntılayarak, "Emine Hanımın eşi konuştu." paylaşımını yaptı.

AK Parti’de görev alırken partisine ihanet ederek ‘siyasi münafıklık’ yapan ve adeta Kılıçdaroğlu’nun piyonu gibi siyaset yürüten Babacan’a sosyal medyadan da tepki yağdı.

İşte o tepkilerden bazıları:

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay