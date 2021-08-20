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Erdoğan'a hakaretten hapis yatan vatandaş bir anda bakanın önünü kesti ve...

Sel felaketinden etkilenen Sinop'un Ayancık ilçesinde bir vatandaş, afet bölgesinde yapılan titiz çalışmalardan dolayı Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’na teşekkür ederek Erdoğan'a daha önce hakaret ettiğini ve söylediklerinden pişman olduğunu itiraf edip özür diledi.

Yeniakit Publisher
2021-08-20 00:10:00 - 2021-08-20 00:29:17

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı daha önce hakaret etmekten hapse giren Sinop Ayancık'ta yaşayan bir vatandaş, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun afet bölgesinde incelemelerde bulunduğu sırada yapılan hizmetten dolayı pişman olduğunu söyleyerek Erdoğan'dan özür diledi.

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu sel felaketinden etkilenen Sinop'un Ayancık ilçesinde incelemelerde bulundu. Karşısına çıkan bir vatandaş daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı hakaretler savurduğunu ve Cumhurbaşkanına hakaret suçundan 10 ay 20 gün hapis yattığını söyledi. 

Konuşmasının devamında, afet yönetimi için bakana teşekkür ederek geçmişteki davranışı için özür diledi.

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, vatandaşın sözlerine "Devlet bu günler için var. Sizin için var, milleti için var" şeklinde yanıt verdi.

 

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