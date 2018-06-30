Erdoğan'a hakaret eden şahıs hakkında karar çıktı
Nevşehir'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan kişinin tutuklandığı bildirildi.30 Haziran 2018 Cumartesi 14:31
Nevşehir'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden ve kamuya açık alanlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği ileri sürülen Cengiz A'yı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cengiz A, savcılık ifadesinde, sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakaret ettiğini kabul etti.
Zanlı, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
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