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'Erdoğan'a eşlik etmekten büyük onur duydum'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılan Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro göreve katıldığı için onur duyduğunu belirtti.

10 Temmuz 2018 Salı 10:16
'Erdoğan'a eşlik etmekten büyük onur duydum'

Maduro, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törene katılımı ve temaslarına ilişkin sosyal paylaşım hesabından açıklama yaptı.
Türkiye'nin 24 Haziran'da tarihi bir seçim yaptığını vurgulayan Maduro, "Türk halkının lideri Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'nde eşlik etmekten büyük onur duydum" değerlendirmesinde bulundu.

Maduro paylaşımında, Erdoğan ile sohbet ederken çekilmiş bir fotoğrafını kullandı.

Törendeki diğer temaslarına da değinen Maduro, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed el Sani, Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev ve Filistin Başbakanı Rami Hamdallah ile görüşmelerinden fotoğraflar paylaştı.

Maduro, Türkiye'ye gelmeden önce yayımladığı görüntülü mesajla Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'ne katılacağını açıklamış, Erdoğan için 'çok kutuplu yeni dünyanın lideri' ifadesini kullanmıştı.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 10:16
  1. Nikolas Maduro
  2. Recep Tayyip Erdoğan

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