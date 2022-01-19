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Siyaset Erdoğan'a dil uzattı ama... Davutoğlu bu kez yanlış duvara tosladı!
Siyaset

Erdoğan'a dil uzattı ama... Davutoğlu bu kez yanlış duvara tosladı!

Kendisi henüz siyasetçi bile değilken İsrail'e yaptığı 'one minute' ayarı ile dünya kamuoyunda başarısı konuşulan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dil uzatan Ahmet Davutoğlu bu kez yanlış duvara tosladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-19 17:57:00 -
Erdoğan'a dil uzattı ama... Davutoğlu bu kez yanlış duvara tosladı!

 yeniakit.com.tr 

AK Parti’den ayrılıp, Müslümanlara kan kusturan CHP, şehit ailesine küfreden İYİ Parti, terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile görüşmeler yaparak iş kotaran Ahmet Davutoğlu, aklı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı itibarsızlaştırmaya çalışarak dil uzattı.

İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Hertzog ile olumlu görüşmelerin yapıldığını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye yapılabilecek olası bir ziyaretten bahsetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı açıklaması üzerinden itibarsızlaştırmaya çalışarak ‘bel altı’ siyaset yürüten Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İsrailli yetkililerin açıklamasını çarpıtarak, “Erdoğan, İsrail CB Türkiye’yi ziyaret edecek diyor; İsrailli yetkililer ise küçümseyen tavırla “bu konuda alınmış nihai bir karar yok” diyor.” ifadelerini kullandı.

Davutoğlu siyasette yokken Erdoğan'ın 'one minute' başarısı konuşuluyordu

Davutoğlu'nun henüz siyaset dünyasında ismi dahi geçmezken, dünya kamuoyunda konuşulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e ‘one minute’ diyerek haddini bildirmişken, Davutoğlu'nun mesajı, 'Bu kez yanlış duvara tosladı' yorumlarını yaptırdı.

AK Partili seçmeni yanına çekmek isteyen Davutoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

Erdoğan, İsrail CB Türkiye’yi ziyaret edecek diyor; İsrailli yetkililer ise küçümseyen tavırla “bu konuda alınmış nihai bir karar yok” diyor. “One Minute” günlerinden bugünlere... AK Partili kardeşlerime sesleniyorum: İtibarımızı sarsan bu tabloyu görün ve sesinizi yükseltin!

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